Sinner, l’addio a causa della malattia: “Non sono pronto…”

Jannik Sinner è costretto a dire basta, il forfait del campione azzurro, le sue dichiarazioni spiazzano gli appassionati di tennis

Jannik Sinner si appresta a chiudere la sua prima stagione in testa alla classifica del ranking maschile, con un largo distacco sui rivali. Un punteggio che è frutto di un rendimento costante e di diversi trofei conquistati che lo hanno reso il tennista del momento, con ampi margini di miglioramento che testimoniano che per diversi anni il trono potrebbe essere nelle sue mani.

In un’annata da incorniciare vanno, però, sottolineati alcuni momenti difficili a causa di diversi problemi fisici che ha dovuto affrontare e superare.

Il primo è stato un infortunio all’anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali BNL d’Italia che si sono svolti a maggio a Roma, con i tifosi azzurri che non hanno potuto sostenere il proprio campione.

Ma un forfait ancora più sofferto, e che ha lasciato spazio anche ad alcune polemiche, è stato quello che ha impedito all’altoatesino di poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi, cercando di conquistare una medaglia con la propria Nazionale.

Jannik costretto a fermarsi, non se la sente di scendere in campo

E nelle ultime ore Jannik ha annunciato un altro stop, stavolta a causa di un virus intestinale che lo costringe a saltare il Masters 1000 di Parigi-Bercy che chiude di fatto la stagione dei tornei.

L’azzurro ha deciso di saltare l’appuntamento francese ritirandosi alla vigilia della sfida del primo turno, in programma nella giornata di mercoledì 30 ottobre e in cui avrebbe dovuto affrontare un collega proveniente dalle qualificazioni.

Il tennista ha spiegato i motivi del ritiro, parole di grande rammarico per lui

Sinner ha spiegato i motivi di questo ritiro in un video che è stato pubblicato dagli organizzatori del torneo francese: “Sono molto dispiaciuto di non poter giocare a Bercy, ero arrivato molto presto per prepararmi al meglio, ma non sto bene. Ho un virus che passerà nei prossimi 2/3 giorni, non sono pronto fisicamente per competere“.

Tuttavia Jannik ci tiene a rassicurare i sostenitori sul rientro in vista della Coppa Davis, con l’Italia attesa dai quarti di finale che vedrà di fronte la temibile Argentina e gli Atp Finals, con il trionfo che è sfumato un anno fa e che potrebbe diventare realtà, coronando così una crescita sotto gli occhi di tutti e un primato meritato.