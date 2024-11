Stagione finita per il capitano: il crociato va ko | Esce dal campo in barella

Il capitano è uscito in barella nel turno infrasettimanale di campionato, si è rotto il crociato, stagione finita per lui

In questa fase di stallo e in attesa della riapertura del mercato con la sessione invernale di gennaio, le dirigenze sono alle prese con la valutazione di ciò che va sistemato nell’organico per poter migliorare il proprio rendimento nella seconda parte della stagione in corso. Aggiustamenti che saranno resi necessari dalle prestazioni inferiori alle aspettative di alcuni giocatori o da infortuni di grave entità che comportano vuoti da colmare.

A provocare l’aumento di indisponibili è anche un calendario fitto di impegni, ancora più denso degli anni precedenti, con la preparazione atletica che è stata modificata in vista di essi ma con le gambe di alcuni tesserati che hanno reagito in modo non idoneo al carico di lavoro superiore.

Le società hanno dovuto fare ricorso a organici più ampi, con seconde linee funzionali a un turnover obbligato e gestito anche sulla base dell’avversario che si va ad affrontare di settimana in settimana.

Nei primi due mesi di campionato sono, infatti, molti gli episodi di rotture di legamenti crociati che richiedono un intervento chirurgico e costringono a un lungo stop, mettendo a repentaglio l’annata.

La panchina è scattata in piedi quando il giocatore si è accasciato a terra

E questo è capitato al capitano di un club storico del calcio italiano che è uscito in barella durante il match del turno infrasettimanale, con la preoccupazione immediata da parte della panchina per le condizioni del leader dello spogliatoio e con un trauma distorsivo riportato al ginocchio sinistro.

Gli accertamenti dello staff medico hanno confermato l’apprensione del resto dei compagni e dei tifosi, con l’esito nefasto di una lesione al legamento crociato anteriore con interessamento del menisco mediale.

Il capitano si deve operare, il crociato è rotto

Il giocatore in questione è il classe ’88 Antonio Pergreffi, capitano del Modena. I canarini hanno pareggiato contro la Cremonese in casa in una giornata di campionato davvero insolita che ha visto solo pari, tranne la vittoria del Cosenza sul campo della Reggiana.

Mister Bisoli era a rischio esonero e ha puntato consolidare la propria posizione con una prestazione convincente al cospetto di una delle compagini più blasonate della cadetteria e in lizza per la promozione in A. Undici punti in altrettante partite e quart’ultimo posto in classifica per gli emiliani che hanno come obiettivo quello di centrare la salvezza ma dovranno farlo senza l’apporto del loro capitano.