Roma, l’addio non è più un opzione: si lavora per il rinnovo | Contatti già avviati

Non ci sono più dubbi sulle idee del club circa una situazione che era scottante fino a poche ore fa. A breve l’accordo.

Non c’è pace nell’ambiente e la situazione ormai si protrae da diversi mesi. Dopo l’esonero di José Mourinho, arrivato lo scorso gennaio, infatti, e contestato dalla quasi totalità dei tifosi giallorossi, in casa Roma, gli eventi si sono susseguiti in maniera molto complicata e quasi mai tranquilla e serena.

Il primo periodo con Daniele De Rossi in panchina, in realtà, sembrava essere tornato il sereno, anche grazie a risultati sul campo positivi e che stavano facendo risorgere la squadra, ma poi la stagione è finita male, con l’eliminazione in semifinale di Europa League ed il sesto posto in campionato.

Ancora una volta, quindi, è stato fallito l’obiettivo della qualificazione in Champions League che, da quelle parti, manca dalla stagione 2018/2019. Avventata, poi, era sembrata la scelta della società di rinnovare il contratto a De Rossi, addirittura con un triennale.

Scelta che si è rivelata una sorta di boomerang lo scorso settembre quando, ancora una volta in maniera molto sorprendente e contestata dalla tifoseria e da tutto l’ambiente, è arrivato l’esonero dell’ex bandiera e Capitano giallorosso.

Roma, lo spinoso caso Dybala

La chiarezza, la trasparenza ed una chiara e precisa linea, del resto, a Roma sono mancate anche durante l’ultima estate. L’acquisto di Soulé, per circa 30 milioni di euro, presupponeva l’uscita di Dybala. L’argentino era stato quasi ceduto, ma poi l’operazione con un club arabo è saltata e i giallorossi sono rimasti un po’ spiazzati.

Questo anche per l’ingaggio molto ricco che Dybala percepisce: 4.5 milioni di euro a stagione, con un contratto che scade il prossimo 30 giugno, ma ha l’opzione di rinnovo automatico, fino al 2026, allo scoccare del 50% delle presenze della squadra. Un’eventualità, insomma, che la società romanista avrebbe voluto evitare, ma che ora è ampiamente possibile.

Ghisolfi, a breve l’accordo per il rinnovo

Altro discorso aperto è quello legato al tecnico Ivan Juric che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, ma avrebbe il rinnovo automatico qualora la Roma dovesse qualificarsi in Champions League. Nel frattempo, il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, è alle prese con un altro rinnovo che pare ad un passo.

Parliamo di quello che riguarda la giocatrice Emilie Haavi che è ad un passo dal rinnovare con la squadra femminile della Roma. La norvegese, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma le parti cercano una quadra per la permanenza nella Capitale.