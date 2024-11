Inter, addio a Calhanoglu: la società ha già scelto il sostituto | I tifosi non possono crederci

Il metronomo turco è un giocatore fondamentale per Simone Inzaghi, ma la società pensa già al futuro.

Nelle ultime partite dell’Inter, nonostante siano arrivato comunque tanti gol, otto in tre match, si è sentita senza ombra di dubbio la pesante assenza di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è infortunato durante i primi minuti della gara contro la Roma, di un paio di domeniche fa, e ha dovuto lasciare il campo.

Un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le partite contro Young Boys, in Champions League, e Juventus ed Empoli in campionato. Simone Inzaghi, per sostituire il suo metronomo, si è affidato a Nicolò Barella che, esattamente come fece Hakan un paio di stagioni fa, ha arretrato il suo raggio d’azione all’interno della mediana nerazzurra.

L’assenza di Calhanolgu, come dicevamo, si è sentita parecchio, sia in fase di non possesso, dove il turco è sempre presente, costante e fa tanto lavoro sporco, sia in quella di possesso, con una manovra che ovviamente è stata meno fluida rispetto a quando in campo c’è l’ex Milan. Un problema che Simone Inzaghi spera di non avere più in futuro, ma su cui si può aprire una riflessione.

Calhanoglu, infatti, ha rinnovato il suo contratto con l’Inter durante l’estate 2023, arrivando a firmare un prolungamento fino al 2027 da sette milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante che, però, sarà difficile da superare qualora si dovesse ridiscutere di un’ulteriore rinnovo in futuro. Per ora la scadenza non è vicina, ma già durante la prossima estate sarà distante soltanto un anno.

Inter, individuato l’erede di Calhanoglu

Il centrocampista turco, inoltre, nell’estate 2025 avrà già 31 anni e, considerata soprattutto la nuova filosofia societaria, imposta dal Fondo Oaktree che vuole ringiovanire la rosa, potrebbe anche non essere più un perno insostituibile della squadra. Del resto, come ha dimostrato spesso l’Inter in questi anni, dietro ad un’offerta congrua, nessuno è incedibile.

Un discorso che probabilmente è ancora un po’ troppo presto per essere affrontato, ma che si lega anche all’interesse che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i dirigenti dell’Inter stanno mostrando per il classe 2001, Samuele Ricci.

Mercato, l’Inter è pazza di Samuele Ricci

Il calciatore piace tantissimo a Marotta e Ausilio e potrebbe rappresentare il futuro del centrocampo dell’Inter. Ricci, dopo buone stagioni in passato, si sta letteralmente consacrando in questi ultimi mesi, con il ruolo centrale che ha nella mediana del Torino e la conquista di un posto da titolare anche nella Nazionale azzurra allenata da Luciano Spalletti.

Il ragazzo sta mostrando a tutti le sue capacità da metronomo davanti alla difesa e le sue prestazioni non stanno passando di certo inosservate. L’Inter, seguendo il solco degli ultimi anni in cui ha acquistato molti italiani, dando molti calciatori alla Nazionale azzurra, vorrebbe bloccare Samuele Ricci per poi acquistarlo e farlo diventare l’alternativa a Calhanoglu per poi raccoglierne l’eredità tra qualche stagione.