Juric, la vittoria non basta: esonero già deciso | Ecco il sostituto

Nonostante la vittoria contro il Torino il tecnico croato potrebbe avere comunque le ore contate nella Capitale.

Dopo la sconfitta pesantissima contro la Fiorentina e tutto quello che era successo nel post partita, tra litigi accesi con alcuni calciatori della rosa e addirittura presunti scontri fisici con uno di loro, sembrava davvero ad un passo l’esonero di Ivan Juric.

Dan Friedkin, Presidente e proprietario della Roma, però, pur scegliendo di non prendere un volo per arrivare nella Capitale, ha fatto sapere che l’allenatore non si toccava e che, almeno per il momento, aveva la fiducia della società. Una fiducia, ovviamente, a tempo, come spesso accade in questi casi.

Decisiva, per l’ex allenatore del Torino, diventava la sfida di campionato contro la sua ex squadra che si è giocata giovedì sera nel posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. La Roma, anche senza brillare e soffrendo il giusto nel finale di partita, è riuscita a vincere per 1-0 grazie ad una magia di Paulo Dybala.

Juric ha fatto delle scelte di formazione molto forti ed ha lasciato in panchina, almeno se si considera la formazione titolare, Capitan Pellegrini e Bryan Cristante, due dei calciatori leader all’interno dello spogliatoio, ma anche quelli più criticati dalla tifoseria e da tutto il popolo giallorosso. Scelte che lo hanno ripagato e, almeno per il momento, gli hanno anche salvato la panchina.

Roma, Juric sempre più verso l’esonero

Il tecnico croato, però, nonostante la vittoria e la conferma, sembra avere il destino segnato e potrebbe essere esonerato da un momento all’altro. Decisive ovviamente saranno le prossime partite, ma la situazione dell’allenatore resta fortemente in bilico.

Alcune indiscrezioni raccolte direttamente dalla Capitale, inoltre, dicono che i Friedkin avrebbero già sondato il terreno per il sostituto di Juric. Molti pensavano potesse essere comunque Daniele De Rossi che ha altri tre di contratto in essere con i giallorossi e potrebbe riprendere da dove aveva lasciato appena un mese e mezzo fa.

Roma, i Friedkin scelgono Mancini

Un altro nome circolato in queste ultime ore era quello di Massimiliano Allegri che piace alla piazza e al popolo giallorosso. Un’altra opzione, infine, riporterebbe, per la terza volta nella sua carriera, il romanista Claudio Ranieri ad allenare la sua squadra del cuore. A quanto pare, però, l’uomo scelto dai Friedkin non sarebbe nessuno dei tre.

Il prescelto, infatti, sarebbe Roberto Mancini, ex tecnico della Nazionale azzurra, da poco esonerato dalla Nazionale dell’Arabia Saudita, dopo poco più di un anno dal faraonico contratto firmato e dall’addio rumoroso all’Italia ed alla FIGC. L’ex commissario tecnico avrebbe il pedigree internazionale che piace tanto ai proprietari della Roma e accetterebbe di buon grado di tornare ad allenare in Serie A.