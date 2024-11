Leao, addio al Milan: fatto fuori da Fonseca | Già scelto il sostituto

Il campione portoghese continua nel suo rapporto complicato con il tecnico rossonero suo connazionale. Situazione estremamente delicata.

Situazione estremamente difficile e complicata in casa Milan. L’aria che si respira è abbastanza pesante e non sono solo i risultati a preoccupare i tifosi e tutto l’ambiente rossonero ormai bersagliato sotto ogni punto di vista. La scelta di Paulo Fonseca era sembrata avventata e si sta rivelando tale sempre più.

Il tecnico portoghese continua con i suoi alti e bassi, sia a livello di gioco che a livello di risultati, ma soprattutto, dopo oltre due mesi e mezzo di stagione, questo Milan non sembra ancora aver trovato la sua identità, né tantomeno una formazione tipo. Fonseca continua a vivere la sua avventura milanista perennemente in bilico.

In questi mesi, oltre ai risultati che non arrivano e ad una fase difensiva da film horror e mai migliorata, il tecnico portoghese ha dovuto far fronte anche a diversi atteggiamenti di alcuni calciatori della rosa che non sono stati propriamente da esempio a tutti gli altri, ma che soprattutto hanno sottolineato come l’ex allenatore di Roma e Lille non abbia lo spogliatoio completamente in mano.

Il problema più grave è ed è stato sicuramente quello riguardante Rafael Leao. Il talento portoghese ha collezionato prestazioni sottotono, ma anche atteggiamenti irrispettosi e poco professionali, ma resta uno dei pochi della rosa a poter fare la differenza con le sue giocate e le sue fiammate, anche se discontinue, durante una partita.

Milan, ancora panchina per Leao. Fonseca non cambia idea

Paulo Fonseca, però, ha deciso che Rafael Leao non è più un giocatore fondamentale per la sua squadra. Nelle ultime quattro partite, tra campionato e Champions, infatti, il portoghese ha collezionato tre panchine e, nell’unica da titolare, è uscito pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo per fare spazio a Okafor che poi è stato decisivo con le sue giocate.

Ed è proprio lo svizzero, con Christian Pulisic spostato da sottopunta dietro a Morata e Chukwueze ad agire sulla fascia destra d’attacco, che sta prendendo il posto in campo di Leao. Un calciatore che sicuramente non è forte come il portoghese, non ha i suoi mezzi tecnici e nemmeno il suo strapotere fisico, ma garantisce corsa, una discreta qualità e soprattutto sacrificio.

Milan, non è esclusa la cessione di Leao a gennaio

Resta il fatto che Leao è il calciatore del Milan che vale di più sul mercato e questa situazione potrebbe svalutarlo partita dopo partita, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Chiaro è che la scelta di Fonseca non è più esclusivamente tecnica, ma c’è qualcosa in più e tra i due si può parlare di spaccatura e rottura totale.

La società Milan però non può perdere e far deprezzare una risorsa così importante del club. Se dovesse restare ancora a lungo Fonseca sulla panchina del Milan, quindi, non è da escludere una cessione di Rafael Leao che, a questo punto, potrebbe arrivare già a gennaio, sempre dietro ad un’offerta che i dirigenti rossoneri potrebbero ritenere congrua all’attuale valore del calciatore.