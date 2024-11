Il derby di Roma si gioca in Inghilterra: tifosi increduli | nessuno ne era a conoscenza

Uno dei derby più sentiti al Mondo è proprio quello della Capitale che è anche uno di quelli più a rischio scontri.

Ci sono partite normali ed altre invece che assumono un sapore speciale e sono sempre sentite di più rispetto a tutte le altre. Al netto dei big match di campionato o di quelli che si disputano in Europa, che possono valere una stagione o un trofeo, a fare la differenza, tra queste due categorie, c’è sicuramente il modo in cui i tifosi vivono una rivalità o una gara particolare.

In tutto il Mondo, però, le rivalità più accese sono sempre quelle tra le squadre della stessa città, o in alcuni casi della stessa Regione. I derby, insomma, sono ovviamente sempre partite a sé che, a volte, se vinti, possono valere un’intera stagione.

Ci sono dei derby che sono sentiti più di altri ed alcuni possono addirittura rivelarsi pericolosi per l’ordine pubblico. In Italia, per esempio, quello sicuramente più sentito e che accende una delle rivalità più antiche in assoluto, è la stracittadina di Roma, quella della Capitale.

Roma e Lazio, anche se raramente si è giocata per assegnare un trofeo o è stata decisiva per il campionato, è sempre una partita a sé e la rivalità si estende oltre lo Stadio e continua giorno dopo giorno, sui social, sulle radio, nei bar della Capitale e per strada. A volte, purtroppo, questa rivalità è sfociata in scontri e disordini e, quindi, questo match ha sempre significato allerta massima per l’ordine pubblico.

Il derby della Capitale torna di sera

Anche per questa ragione, inoltre, negli ultimi venti anni in particolare, difficilmente questa partita si è giocata di sera e al buio, ma si è sempre preferita farla di pomeriggio, o comunque con le luci del sole a fare da capolino. Dopo otto anni, però, in questa stagione il derby della Capitale tornerà a giocarsi in posticipo e quindi di sera.

La Lega Serie A, infatti, ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime due giornate del 2025 (19esima e 20esima). Roma-Lazio, valevole per l’ultima giornata del girone di andata, si giocherà domenica 5 gennaio alle 20.45. La vigilia dell’Epifania, quindi, vedrà una serata da cuori forti nella Capitale e un derby che tornerà a giocarsi di sera.

“The Roman derby”, il derby romano che si gioca in Inghilterra

C’è un altro derby romano, però, che si gioca in Inghilterra. Parliamo della sfida tra St. Albans City – Bath City, partita che si gioca nella città inglese di St.Albans che dista 20 km. da Londra. La sfida è inserita nella Non League inglese, praticamente la settima divisione del Regno Unito.

Ad assistere alla gara ci sono, di solito, all’incirca 1600 tifosi che vengono denominati “The Romans”, appunto i Romani e la partita viene denominata “The Roman derby”. La particolarità di questo match è anche il Clarence Park, un stadio gioiellino che è immerso nel bosco.