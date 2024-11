Sconfitta ed esonero immediato: il club ha già deciso | Il sostituto arriva dalla nazionale

Il club ha deciso di cambiare guida tecnica, fatale la pesante sconfitta nel weekend, la svolta con l’ex tecnico della Nazionale

A Roma la situazione è incandescente per i giallorossi, sconfitti nel posticipo della nona giornata dalla Fiorentina con ben cinque reti subite. Una battuta d’arresto per i capitolini che hanno mostrato tutte le fragilità tattiche e fisiche che erano state contenute nelle partite precedenti.

Ivan Juric è a un passo dall’esonero e i Friedkin stanno già individuando il tecnico per il rilancio del club, già distante sei punti dal quarto posto, obiettivo prefissato a inizio stagione.

Tanti gli investimenti messi sul piatto dalla proprietà americana nella campagna acquisti di quest’estate ma il rendimento è ben al di sotto delle aspettative.

Per salvare un’annata che sembra procedere nel peggiore dei modi e non vedere miglioramenti, la società starebbe pensando all’ex tecnico della Nazionale, in grado di intraprendere un ciclo vincente.

Il piazzamento in classifica è indegno della storia del club, l’esonero è necessario

Anche in Inghilterra c’è uno storico club che naviga in cattive acque e questo è il Manchester United, relegato al 14esimo posto in classifica in Premier League. Un piazzamento inaspettato e che ha costretto i vertici dei Red Devils a cacciare ten Hag, nominando come sostituto ad interim van Nistelrooy.

La società si sta muovendo per individuare un allenatore a cui affidare il progetto del rilancio, l’uomo che avrà il compito di far tornare a vincere il club che ha lanciato Cristiano Ronaldo e vinto molto anche in Europa.

Dopo la Nazionale il c.t. riparte da una nobile decaduta, tornerà a vincere con lui?

Tra i nomi papabili c’è Southgate, reduce da due finali consecutive perse con l’Inghilterra agli Europei. L’ex commissario tecnico della Nazionale inglese è riuscito a portare in alto il proprio Paese, senza togliersi la soddisfazioen di alzare il trofeo, obiettivo sfumato all’ultimo per due volte di fila.

Al momento il favorito per questa panchina che scotta è Amorin, attuale tecnico dello porting Lisbona, con la dirigenza che sarebbe disposta a pagare la clausola posta nel contratto del mister portoghese. In lizza anche Max Allegri, fermo in attesa di una chiamata allettante. L’ex allenatore della Juventus non si è ancora cimentato in Premier League e continuerebbe la lunga tradizioni di tecnici italiani in Inghilterra. Il nodo potrebbe essere sciolto a breve.