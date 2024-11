Juric, ufficiale l’esonero: annuncio nella notte | Ecco il sostituto

Ivan Juric non è più l’allenatore della Roma, l’annuncio è arrivato nella notte, ecco chi prenderà il suo posto alla guida dei giallorossi

Contro il Torino era arrivata quella che sembrava essere la vittoria del rilancio e invece Ivan Juric si è fermato contro un’altra sua ex squadra. A Verona i giallorossi affrontavano ieri l’Hellas, in piena crisi e reduce dalla pesante sconfitta nello scontro salvezza di Lecce. Gli uomini guidati da Zanetti sono riusciti, a discapito dei pronostici, a vincere grazie alla rete messa a segno nel finale da Harroui.

Tre reti subite e un’altra prestazione nettamente insufficiente della linea difensiva dei capitolini, troppo fragile e sorpresa con facilità dagli scaligeri.

A nulla è bastata la prima gioia con la nuova maglia di Matias Soulè, in rete come un altro nuovo acquisto dell’estate romanista, il centravanti ucraino Dovbyk.

Un k.o. che potrebbe costare la panchina a Ivan Juric, subentrato a Daniele De Rossi meno di due mesi fa. Il tecnico croato non è riuscito a migliorare il rendimento del club.

Un tweet parla di un’accoglienza tutt’altro che pacata da parte dei tifosi alla stazione Termini, al ritorno della Roma da Verona, con Juric principale oggetto di critiche, rivolte anche a Bryan Cristante e Nicola Zalewski.

Un feeling con la curva che non è mai sbocciato, frutto anche del forte legame che il popolo giallorosso aveva nei confronti del predecessore, il cui addio non è stato ancora digerito.

