Lungo stop in Serie A: confermata la lesione muscolare | Il comunicato del club

La lesione muscolare costringe il bomber della Serie A a fermarsi, uno stop pesante comunicato dal club stesso nelle ultime ore

In questo inizio di campionato sono molti i giocatori che si sono dovuti fermare per degli infortuni, anche di grave entità. Le responsabilità sono da additare alla preparazione atletica di quest’estate ma, soprattutto, al calendario fitto che costringe a disputare spesso due partite a settimana, nonostante il turnover messo in atto dagli allenatori.

Le squadre che sono alle prese con un’emergenza maggiore sono la Juventus, il Genoa e il Milan. I bianconeri hanno dovuto fare a meno, in un periodo convulso tra Serie A e Champions League, a tre titolari come Gleison Bremer, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners.

Il Milan ha affrontato il Napoli privo di profili importanti come Mattia Gabbia, Christian Pulisic e Tammy Abraham, con Paulo Fonseca che è dovuto correre ai ripari nelle ore precedenti allo scontro diretto contro la capolista.

Il Genoa si trova in una situazione davvero delicata. Mister Gilardino ha un reparto offensivo ridotto all’osso, con il solo Pinamonti a disposizione. La lista di indisponibili è davvero lunga, a partire da Malinovskyi e Messias, utili nel creare occasioni sulla trequarti.

Un attacco da reinventare dopo le recenti indisponibilità

L’attacco dei liguri deve registrare anche l’assenza di Vitinha e di Ekuban e la dirigenza ha cercato di reagire al fato avverso mettendo sotto contratto due svincolati con esperienza accumulata in Italia come Gaiston Pereiro, reduce da una buona annata a Cagliari, e Mario Balotelli.

A 34 anni l’ex bomber della Nazionale ha l’ultima grande occasione della carriera di dimostrare il proprio valore, con i tifosi che si affidano alle sue reti per centrare la salvezza.

Il mister dovrà fare a meno della propria punta centrale

Una delle rivali del Genoa nella lotta per evitare la retrocessione è l’Empoli che ha iniziato al di sopra delle aspettative la propria stagione. I toscani dovranno però fare a meno del prezioso apporto realizzativo di Sebastiano Esposito. La punta di proprietà dell’Inter, come riportato dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, ha evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro.

Mister D’Aversa si affida alle reti di Lorenzo Colombo e alla fantasia del giovane trequartista Fazzini per continuare a racimolare punti che consentano agli azzurri di tenersi a distanza dalla zona calda della classifica.