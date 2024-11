Serie A gratis e in chiaro: l’annuncio ufficiale | Dazn non può fare nulla

Una svolta per il mondo dei diritti televisivi calcistici. Alcune partite del nostro campionato saranno trasmesse gratuitamente.

Martedì 29 ottobre 2024 è stata una data a suo modo importante per il calcio italiano, ma soprattutto lo è stata per il mondo dei diritti televisivi e per il modo di fruire del campionato di calcio nostrano. Una data che potrebbe segnare una svolta.

Milan-Napoli, infatti, gara valevole per la decima giornata di campionato di Serie A, prevista nel primo e ultimo turno infrasettimanale della stagione, poteva essere vista gratuitamente e in chiaro dai telespettatori italiani.

Non per tutti, però. Soltanto i primi due milioni a collegarsi con l’App Dazn ed entrare nella finestra della partita, potevano gustarsela senza alcun abbonamento o corrispettivo in denaro. Questo, ovviamente, al netto di tutti gli abbonati alla tv in streaming che detiene i diritti quasi in esclusiva della Serie A.

Era dal lontano 1996 che in Italia non era possibile vedere in diretta gratuita e in chiaro una partita del massimo torneo calcistico. In quel periodo, infatti, la Rai, di tanto in tanto, dava la possibilità ai propri telespettatori di guardare qualche match della nostra Serie A.

Calcio in tv, ecco la svolta

Un esperimento riuscito per Dazn che ha voluto mettere in piedi questa operazione di marketing anche per migliorare la propria brand awerness. La piattaforma in streaming, però, ora deve guardarsi da altri competitor che possono spaventare seriamente e togliere fette di pubblico.

Dalla Francia, infatti, arriva l’annuncio che il noto canale transalpino “Equipe” ha confermato di aver acquisito una parte dei diritti televisivi per la diffusione, nel proprio Paese, della Serie A italiana. Questo avverrà fino al 2026 e, quindi, per due stagioni. Potranno essere visti due match ogni giornata.

Niente Dazn, ecco dove vedere le partite

Anche in questo caso a fare da apripista a questo nuovo accordo, tra la tv francese ed il nostro campionato di Serie A, è stato il match di San Siro tra Milan e Napoli, in programma nella serata di martedì 29 ottobre Dalla prossima settimana, invece, un match verrà trasmesso in chiaro sul canale 21 della “Tnt”, vale a dire l’equivalente transalpino del digitale terrestre.

Un match in chiaro e gratuitamente, quindi, e l’altro a pagamento per gli abbonati sulla piattaforma digitale. Quest’ultima, inoltre, disporrà delle sintesi di tutte le partite del campionato italiano. La stessa Equipe, infine, ha confermato il rinnovo dei diritti della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.