Simeone piomba sul bomber nerazzurro: pioggia di milioni e addio | Attacco da rifondare

Diego Simeone ha messo nel mirino il bomber dei nerazzurri, ha chiesto all’Atletico uno sforzo economico per ingaggiarlo

Il campionato italiano è al giro di boa del girone d’andata e sono già diversi gli attaccanti che si sono messi in luce. Il Napoli può contare sull’apporto realizzativo di Romelu Lukaku che si è subito integrato nella sua nuova squadra, forte del sostegno di mister Antonio Conte che lo ha fortemente voluto come principale rinforzo del reparto offensivo.

La Juventus si affida ancora su Dusan Vlahovic, chiamato alla consacrazione definitiva sotto l’egida di Thiago Motta. Le reti non sono mancate ma dal centravanti serbo ci si attende comunque di più, soprattutto a livello di occasioni create.

Il Milan ha un bomber inatteso. In attesa del recupero totale di Tammy Abraham e di Alvaro Morata, il peso dell’attacco è nei piedi di Christian Pulisic, mai così prolifico dal suo arrivo nel capoluogo lombardo.

L’Inter sta sfruttando l’ottimo momento di forma e la maturazione avvenuta da parte di Marcus Thuram, in grado di sopperire a un calo vistoso da parte di capitan Lautaro Martinez.

L’inizio di stagione è di alto livello, non smette di segnare

Il centravanti francese è in già lizza per la conquista del titolo di capocannoniere del campionato. Il principale rivale, al momento, è, a sorpresa, Mateo Retegui, rivitalizzato dalla cura Gasperini.

L’Atalanta si è affidata al centravanti azzurro che ha ripagato la fiducia della dirigenza con una media realizzativa da top player, capace di segnare in ogni modo e di capitalizzare la mole di gioco costruita dai compagni.

Il bomber dei nerazzurri piace all’Atletico Madrid, pronta una maxi offerta

E proprio Retegui sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid, con Diego Simeone che è rimasto colpito dal rendimento della punta cresciuta in Argentina. I Colchoneros sono al quarto posto in classifica, con 20 punti raccolti nelle prime 11 giornate di Liga ma l’attacco non sta convincendo, tanto che si ipotizza un nuovo innesto già a gennaio.

Qualora la famiglia Percassi decidesse di privarsi del proprio centravanti di riferimento, l’attacco sarebbe da rifondare. Infatti Nicolò Zaniolo è ancora alle prese con delle condizioni fisiche non eccelse, Gianluca Scamacca è infortunato e tornerà disponibile a inizio 2025 mentre Lookman aveva già chiesto la cessione in estate. Per il nigeriano potrebbe presentarsi di nuovo il mal di pancia.