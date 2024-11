“Portaci Gyokeres”, colpo da oltre 100 milioni | Missione affidata a Marotta

L’attaccante più in forma del momento è ormai l’oggetto del desiderio di tutti e i tifosi interisti lo chiedono al loro presidente.

La tripletta realizzata nell’ultima sfida di Champions League contro il Manchester City, lo ha definitivamente fatto conoscere al grande pubblico, ma ormai è da tempo che Viktor Gyokeres mostra tutte le sue incredibili doti da bomber e lo fa su ogni campo e in ogni competizione in cui viene chiamato in causa.

Il Cannibale, così come viene soprannominato per la sua stupefacente capacità di andare a segno, ma soprattutto di essere spietato sottoporta, ha avuto la sua consacrazione a livello immaginario vincendo la sua personale sfida contro l’altro attaccante scandinavo del momento, quel Erling Haaland che probabilmente, almeno al momento, è l’unica prima punta più forte e desiderata di lui.

Eppure, per Viktor Gyokeres, segnare tre gol al Manchester City è sembrato un gioco da ragazzi. Certo, due di questi sono arrivati su calcio di rigore, ma i penalty devi comunque riuscire a metterli dentro e, nella stessa partita, proprio Haaland lo sbagliava, lasciando il via libera definitiva alla grande notte del suo collega svedese.

C’è un numero che però fa decisamente impressione. 27 gol in 20 partite in questo inizio di stagione, tra campionato, Coppa di Portogallo, Champions League e Nazionale. Quattro gol in quattro match con la sua Svezia, 20 in 16 in campionato e ben cinque in quattro gare nella nuova Champions. Cifre incredibili che sono anche facilitate dal grande gioco espresso dallo Sporting Lisbona, sua squadra di appartenenza.

Gyokeres, si parla già di Manchester United

Proprio i portoghesi, durante l’estate scorsa, lo hanno blindato, mettendo una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, dopo la vittoria del campionato e la grande stagione disputata da Gyokeres. Ma, questo 2024/2025 sembra davvero l’anno della definitiva consacrazione per il classe 1998 svedese che è già pronto per spiccare il volo.

Ora, perderà Ruben Amorim, tecnico che lo ha fatto esplodere allo Sporting Lisbona e che è passato, a stagione in corso, al Manchester United. Proprio i Red Devils, secondo molti esperti di mercato, potrebbero essere la nuova squadra di Gyokeres, sia per la presenza dell’ormai suo ex tecnico in panchina, sia per le possibilità economiche illimitate del club.

Marotta, i tifosi interisti gli chiedono Gyokeres

Eppure, alcuni tifosi interisti, ma anche tanti altri dei nostri club italiani, lo sognano per la propria squadra. Nel primo pomeriggio di mercoledì 6 novembre c’erano tutti i vertici dell’Inter al gran completo per il pranzo UEFA con l’Arsenal.

Prima dell’entrata in hotel, però, come spesso accade, il più acclamato è stato il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta a cui i tifosi nerazzurri hanno dedicato dei cori, ma anche fatto una richiesta particolare. “Presidente portaci Gyokeres”. Questa la volontà degli interisti, per un affare che però, almeno al momento, sembra proibitivo per qualsiasi club italiano.