“Non era mai accaduta una cosa simile”: bufera su Bagnaia | Ecco cosa è successo

Francesco Bagnaia al centro di un vero e proprio caso, non è mai successa una situazione analoga nella storia della Moto GP

Francesco Bagnaia annulla il primo match point a Jorge Martin con la vittori nella gara lunga di domenica nel Moto GP della Malesia. Il torinese ha recuperato 5 punti sul rivale e ora i due piloti sono separati da 24 punti: si deciderà tutto nell’ultimo weekend della stagione, con Martin che qualora dovesse vincere la Sprint Race sarebbe aritmeticamente campione del Mondo, rendendo vana ai fini della classifica la gara della domenica.

Pecco si è fatto notare anche per le recenti dichiarazioni inerenti alla corsa di Valencia, affermando di non volere scendere in pista a causa della terribile alluvione che ha colpito la città spagnola, provocando circa 200 morti.

Gli alti vertici si sono riuniti e, tenendo conto anche delle parole del pilota azzurro, hanno deciso di annullare la gara. Ora dovranno individuare un luogo alternativo dove gareggiare, per quella che sarà la sfida decisiva di una stagione avvincente.

Un testa a testa che ha entusiasmato tutti gli appassionati delle due ruote e che testimonia il talento dei due piloti, in grado di distanziare di molto gli altri rivali.

Non era mai capitano nella storia della Moto GP, Bagnaia è sostenuto dalle statistiche

Francesco Bagnaia si trova a dover inseguire ancora Martin, nonostante con il successo dello scorso weekend abbia raggiunto quota 10 vittorie in stagione, un bottino che pochi prima di lui avevano portato a casa.

Nessuno, nel corso della storia della Moto GP, ha mai perso un Mondiale con nove gare vinte, mentre Bagnaia rischia di accontentarsi della medaglia d’argento pur avendo toccato la doppia cifra.

Una rimonta quasi impossibile ma Pecco ci crede

La speranza dei tifosi di Pecco è che il rendimento eccellente avuto sinora possa bastare per conquistare il Mondiale. Dovrà battere Martin sia nella Sprint Race che nella gara domenicale, sperando in un passo falso del contendente al titolo.

Una rincorsa snervante e faticosa che renderà avvincente l’ultimo weekend della stagione, con Bagnaia che si dice motivato e convinto di meritarsi il premio a causa della costanza nelle prestazioni. Non resta che gustarci la corsa finale per scoprire chi sarà il vincitore assoluto.