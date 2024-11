Tragico lutto nel mondo del calcio: la tragedia nella notte | Se ne è andato troppo giovane

Il mondo del calcio piange la morte prematura di un giovane talento, la tragedia non lo ha risparmiato, il club si stringe intorno alla famiglia

I disastri ambientali non risparmiano nessuno. In Italia si assiste da tempo a problemi legati alle alluvioni, con l’Emilia Romagna particolarmente colpita. Il nostro Paese è a forte rischio anche sismico, con diversi terremoti che hanno provocato un numero ingente di vittime.

La prevenzione è divenuta l’aspetto cruciale, quanto per ridurre i danni, contenendo i cambiamenti climatici in atto e fronteggiando preparati emergenze improvvise da affrontare.

Questa è una questione globale, con anche altri Paesi colpiti e inadeguati nella gestione del problema, correndo ai ripari solo dopo il disastro avvenuto.

Hanno fatto il giro del mondo le immagini terribili dell’alluvione che ha colpito negli scorsi giorni la città di Valencia, provocando oltre 200 morti e danni importanti in tutta la regione adiacente.

La squadra del Valencia si è messa ad aiutare la città

I giocatori del Valencia si sono adoperati nell’aiutare la popolazione civile nella raccolta e nella distribuzione di beni di prima necessità, in una situazione di enorme emergenza. In questo momento il campo passa in secondo piano, tanto che sono state rimandate le partite che si sarebbero disputate negli scorsi giorni in Coppa del Rey e in Liga.

Ma la società è in lutto anche perchè tra le decine di vittime dell’alluvione, che ha colpito negli ultimi giorni la regione valenciana in Spagna, c’è anche un calciatore.

Tra le vittime dell’alluvione c’è anche un calciatore

Lui è Josè Castillejo, 28enne, esterno offensivo con un passato nel club bianconero, che lo ha ricordato sui propri profili social: “Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della DANA. José Castillejo è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Riposa in pace“.

Tanti i commenti di cordoglio da parte dei tifosi dei club per cui ha giocato e, in generale, degli appassionati, colpiti dalla vicenda accorsa al talento spagnolo. Una vita spezzata in un attimo la sua e quella delle altre vittime di questa catastrofe naturale. Anche l’Eldense, altro club in cui ha militato Castillejo, ha commentato così la notizia: “Il CD Eldense esprime profondo dolore per la scomparsa all’età di 28 anni di José Castillejo, ex giocatore rossoblù nella stagione 2015/16. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici“.