Terremoto in Serie A, riunione d’emergenza della Lega | Ecco cosa sta succedendo

Ancora un vertice in Lega Calcio Serie A, convocato d’urgenza, per discutere di argomenti caldi e decisivi per il futuro.

Nuovi vertici e decisioni importanti da prendere per la Lega Calcio Serie A. Mentre fa ancora discutere quanto avvenuto al termine della scorsa settimana, quando si è creato un precedente con il rinvio di Bologna-Milan, ecco un altro esame importante.

L’ente massimo del campionato di calcio italiano, come detto, si è trovato di fronte alla necessità di prendere una decisione fondamentale per le sorti ed il futuro del nostro campionato. Le condizioni pessime in cui si trovava la zona intorno allo stadio Dall’Ara di Bologna, ha fatto scattare la decisione del primo cittadino del capoluogo emiliano.

Quest’ultimo, insieme al Prefetto della città, ha deciso per il rinvio, poi la palla è passata alla Lega Calcio che ha cercato tutte le posizioni possibili per far giocare la partita. Le opzioni sul tavolo, messe anche dall’organo Federale, erano diverse. Far giocare la gara a porte chiuse a Bologna stesso, ma anche a Como, Empoli o Verona.

Il Milan spingeva per giocare, il Bologna per il rinvio anche perché avrebbe preferito giocare la gara con tutti i tifosi presenti allo Stadio. Alla fine, nel pomeriggio di venerdì, a poco più di 24 ore di distanza dalla data iniziale del match, è arrivata la decisione ufficiale di rinviare la partita.

Lega Serie A, ecco cosa si è deciso nel nuovo vertice

Decisione che, come detto, è stata molto contestata e per molti ha creato un pericoloso precedente che rischia di falsare il campionato. La scelta, però, ormai è stata fatta e fa parte del passato. Ora, la Lega Calcio Serie A, deve far fronte ad un altro importante bivio.

Una riunione che si è svolta in videoconferenza e che risulterà molto importante per il futuro del nostro calcio. La nuova assemblea era indetta per discutere di importanti temi federali e si è tenuta giovedì 31 ottobre alle 12.15.

Lega Calcio, ecco la proposta della FIGC

Un unico punto all’ordine del giorno, quello, appunto, dei temi federali. Dall’ultima riunione, infatti, era emersa la posizione secondo cui la proposta della FIGC sulla riforma dello statuto non basta, anzi va migliorata perché non recepisce i capisaldi su autonomia e rappresentanza.

I club hanno preso atto del lavoro della Federazione e hanno esaminato la proposta, ritenendola però migliorabile in particolare sulla questione dei veti per la FIGC ma anche sulla rappresentanza della Lega a livello federale. Le trattative quindi proseguiranno, con la Serie A che quindi si è riunita nuovamente giovedì un quarto d’ora dopo mezzogiorno.