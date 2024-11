“Partita da ripetere”, bufera in Serie A | L’annuncio ufficiale

La Lega si sta pronunciando per la ripetizione della partita dopo l’episodio arbitrale contestato che ha influito sul risultato

L’ultima giornata di campionato ha visto parecchi episodi arbitrali che sono stati oggetti di critiche da parte delle squadre coinvolte e delle tifoserie. A Verona la Roma è stata penalizzata con la seconda rete degli scaligeri, siglata da Magnani, che ha visto una gomitata a N’Dicka non registrata dal direttore di gara.

A Milano il Venezia si è visto annullare una rete al 97′ a causa di un fallo di mano nel tentativo di battere a rete nel contrasto vinto nei confronti di Bisseck e che ha consentito ai nerazzurri di portarsi a un punto di distacco dal Napoli.

Le polemiche non si sono placate nemmeno nei giorni successivi, con le società pronte a farsi sentire nelle sedi opportune, chiedendo a gran voce anche la squalifica degli arbitri.

Un’azione controversa è avvenuta anche in un derby lombardo dal sapore romantico che ha visto affrontare le due squadre guidate dal presidente Silvio Berlusconi e che hanno avuto come direttore sportivo Adriano Galliani.

L’episodio arbitrale ha provocato molte polemiche, ecco cosa è successo

Il Milan è passato corsaro, nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, sul campo del Monza, allenata dall’ex rossonero Alessandro Nesta. A decidere una gara molto equilibrata è stata la rete dell’olandese Reijnders sul finire della prima frazione di gioco.

Ma a recriminare sono i brianzoli che si sono visti annullare una rete realizzata da Dany Mota a causa di un presunto contatto tra Bondo e Theo Hernandez, giudicato falloso da Feliciani. Una sconfitta che pone nei bassifondi della classifica i biancorossi, chiamati al riscatto domenica prossima dove, sempre tra le mura amiche, affronteranno una Lazio in splendida forma.

I tifosi non ci stanno, l’errore è stato palese e decisivo

I tifosi si sono fatti sentire, ipotizzando persino la ripetizione della partita, consapevoli che sia stata commessa un’ingiustizia nei confronti del Monza. Il Var non ha risolto la questione, come è avvenuto in altre situazioni incerte.

Ora Feliciani rischia una sospensione dato che i vertici non hanno apprezzato la sua direzione. Alessandro Nesta è tornato ad allenare il proprio gruppo, certo di riuscire a centrare presto un filotto di risultati positivi che possa migliorare il rendimento della squadra, chiamata a confermare la categoria per la terza stagione di fila.