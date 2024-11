Gasperini, addio all’Atalanta: l’annuncio dopo l’Europa League | Retroscena clamoroso

Delle indiscrezioni parlano del tecnico del club bergamasco e di quello che potrà succedere nei prossimi mesi.

Quella in corsa è la nona stagione di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta. Una storia d’amore incredibile, bellissima e longeva che però stava rischiando di terminare soltanto qualche mese fa, nonostante la più grande gioia della storia del club, ma anche dell’allenatore stesso.

La nona stagione bergamasca di Gasperini, dopo un avvio complicato, sta mostrando un’Atalanta fortissima, una squadra convinta e consapevole dei propri mezzi, che continua a giocare splendidamente e a memoria e mostra una facilità impressionante nell’andare a rete, cosa che, in tutti questi anni, non è quasi mai cambiata.

L’Atalanta di questa stagione, però, dopo la netta vittoria sul campo del Napoli capolista, vuole ambire a qualcosa di più grande, anche rispetto alla splendida Europa League conquistata a maggio scorso. Questo in corso, infatti, potrebbe essere l’anno buono per puntare allo Scudetto, o almeno per provarci fino alla fine.

Nonostante tre finali di Coppa Italia, un quarto di finale di Champions League, due terzi posti in Serie A e diverse qualificazioni nella competizione europea più importante per club, lo status da grande del nostro calcio, e non solo, ormai acquisito da tempo, all’Atalanta manca quello step successivo, manca lottare per lo Scudetto.

Atalanta, dopo l’Europa League poteva cambiare tutto

I tifosi bergamaschi sognano, ma per completare il suo capolavoro a Gian Piero Gasperini manca davvero soltanto l’ultimo passettino e siamo sicuri che ci starà sicuramente pensando. Non sarà facile perché Inter, Napoli, Juventus, soprattutto, sono squadre costruite con molti più soldi e con un monte ingaggio decisamente più alto, ma quest’anno l’Atalanta pare avere davvero tutte le carte in regola per puntare in alto.

Anche in Europa e in Champions League, dopo la splendida Europa League conquistata soltanto pochi mesi fa. Proprio in quella serata magica, quando Bergamo impazziva di gioia per la vittoria più importante della propria intera storia calcistica, poteva però arrivare una notizia che avrebbe sicuramente rovinato l’atmosfera e gli umori di tutti gli atalantini.

Gasperini, l’indiscrezione post Europa League

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, che si leggono soprattutto in forma di post su X, Gian Piero Gasperini stava seriamente pensando di rassegnare le sue dimissioni in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Europa League, proprio nella stessa sera. Un congedo da vincente, insomma, dopo aver fatto vivere a tutta Bergamo e ai tifosi la serata più bella ed importante della loro vita sportiva.

Il tecnico, come si è saputo in seguito, era stato fortemente tentato dal dire sì ad Aurelio De Laurentiis che da tempo lo corteggiava per il suo Napoli. Alla fine, però, Gasperini è rimasto a Bergamo ed ha rifiutato ogni offerta. La preoccupazione degli atalantini, però, resta ed è grande perché sanno che prima o poi, soprattutto nel calcio, anche le storie più belle e più lunghe finiscono. Una preoccupazione dettata ovviamente dal non sapere cosa possa riservare il futuro alla Dea senza il proprio condottiero.