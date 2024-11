Calafiori ancora in giallorosso: la storia d’amore continua | Romantico ritorno al passato

Il difensore dell’Arsenal, rivelazione della stagione scorsa e degli ultimi Europei, mostra ancora una volta il suo amore per la Roma.

Il primo amore non si scorda mai, nemmeno dove diversi anni dalla tua ultima partita con la maglia dei tuoi sogni. Riccardo Calafiori è stato e per sempre sarà un tifoso della Roma e continua a dimostrare la sua fede. Il difensore, attualmente in forza all’Arsenal, però, oltre a tifarla, nella squadra capitolina ci è anche cresciuto da calciatore, diventando professionista con quei colori.

Dopo aver fatto tutta la trafila delle formazioni giovanili del club giallorosso, infatti, nella stagione 2019/2020, esordisce in Serie A con Paulo Fonseca che lo getta nella mischia. Dieci partite in tutto in campionato con la maglia della sua squadra del cuore, prima del passaggio in prestito al Genoa nel gennaio del 2022.

Poi le due stagioni al Basilea e quella scorsa al Bologna in cui, grazie soprattutto a Thiago Motta, mostra tutto il suo valore e la sua bravura. E dire che, nell’ottobre 2018, un grave infortunio, subito con la maglia della Primavera della Roma, ha messo a serio rischio la carriera di Riccardo.

In occasione di un match di Youth League, infatti, il difensore romano era stato vittima di un infortunio tremendo che gli procurò la rottura di tutti i legamenti del ginocchio sinistro, dei menischi e della capsula. Tante preoccupazioni, ma poi la rinascita e il debutto in Serie A con la maglia dei suoi sogni. Quella Roma con cui Riccardo non è mai riuscito a sfondare, ma a cui deve comunque tutto.

Calafiori alle prese con l’infortunio

Eh già, perché se Calafiori è diventato uno dei calciatori più importanti della nostra Nazionale, titolare ormai inamovibile anche grazie allo splendido europeo disputato in Germania l’estate scorsa (unico, insieme a Donnarumma, veramente positivo della spedizione azzurra), e poi è stato acquistato dall’Arsenal per una cifra vicina ai 50 milioni, molto lo deve a chi in Serie A lo ha fatto esordire.

Ora, il difensore ex Roma e Bologna, sta mostrando tutte le sue qualità anche in Premier League dove, dopo un inizio di normale ambientamento condito da molte panchine, si è preso il posto da titolare e non lo ha più mollato. Questo almeno fino alla sfida di Champions League contro lo Shakthar Donetsk, dove Riccardo si è infortunato al collaterale mediale del ginocchio destro.

Roma, Calafiori e quel dettaglio visibile a tutti

Un infortunio che all’inizio sembrava molto più grave e faceva temere uno stop lunghissimo. Il referto, poi, ha tranquillizzato tutti. Calafiori è ancora ai box, salterà le sfide di novembre della Nazionale italiana in Nations League e potrebbe rientrare in campo con l’Arsenal dopo la sosta. Ora, però, è costretto a guardare le partite della sua squadra dalla tv e, in una di queste occasioni, ai più attenti non è sfuggito un piccolo, ma significativo particolare.

Come riporta sul suo profilo X, “Il Romanista“, infatti, in una storia condivisa sul suo Profilo Instagram, Calfiori mostra un’immagine con un joystick della Roma e tutto giallorosso, poggiato sul mobiletto davanti alla tv. Un gadget che tradisce la fede del ragazzo che ha anche un tatuaggio sul copro dedicato al suo club preferito.