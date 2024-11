Inzaghi perde la testa: mani addosso al quarto uomo | Le telecamere hanno ripreso tutto

Il tecnico dei nerazzurri si è reso protagonista di una scena che ha fatto il giro dei web e dei social ed è diventata virale.

Una scena insolita che raramente si vede su un campo di calcio e, proprio per questo motivo, è diventata virale, facendo il giro del web e dei social. Attore protagonista è quel Simone Inzaghi che sempre più dimostra tutta la sua carica, ma anche i motivi per cui i suoi calciatori in questi anni abbiano sempre alzato l’asticella in grinta, determinazione e cattiveria.

Il tutto è andato in scena domenica sera, esattamente al 70′ di Inter-Venezia, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Una partita più difficile del previsto per i nerazzurri che giocano un ottimo primo tempo, ma non riescono a sbloccare il match, rischiando addirittura di prendere il gol dello 0-1 in un paio di occasioni.

Una gara che l’Inter ha meritato ampiamente di vincere, ma in cui si sono intravisti, una volta in più, tutti i difetti che la squadra Campione d’Italia sta palesando in questa stagione, almeno in Campionato. I nerazzurri, infatti, continuano ad avere diverse difficoltà a chiudere le partite, non riescono a capitalizzare tante azioni ed occasioni da rete e peccano in cattiveria e cinismo sotto porta.

Nonostante i due ultimi clean sheet in Serie A, inoltre, continuano i balbettii in fase difensiva. L’Inter, infatti, non riesce più a blindare la propria aerea di rigore e, almeno in questi primi mesi, ha mostrato troppe difficoltà in tal senso, regalando tante palle gol e reti alle squadre avversarie.

Inter, ecco cosa è successo prima del triplo cambio

Anche con il Venezia ultimo in classifica, insieme a Monza e Lecce, ha rischiato almeno tre volte di subire gol e solo grazie ad un paio di miracoli di Sommer lo ha evitato. Ancora più incredibile nella sfida di domenica, però, è stato il fatto di non riuscire a sbloccare il risultato e di averlo fatto soltanto al 65′ con Capitan Lautaro Martinez.

I padroni di casa, però, non sono riusciti a raddoppiare, lasciando il match in bilico fino al 98′, quando i veneti sono riusciti a pareggiare, ma l’arbitro, coadiuvato dal Var, ha annullato tutto per un presunto fallo di mano. Simone Inzaghi ha vissuto, quindi, una partita eternamente in tensione e la sua agitazione si è manifestata in tutto e per tutto al 70′.

Inzaghi e quel gesto che ha fatto il giro del web

Il tecnico interista, infatti, a 20′ dalla fine dei tempi regolamentari ha comunicato un triplo cambio, richiamando, per farli entrare in campo, Taremi, Calhanoglu e Bisseck. Nella frenesia di quei momenti, poi, Inzaghi ha spinto il suo team manager, Matteo Tagliacarne per velocizzare i cambi e fare uscire dal campo calciatori che non ne avevano più.

Un gesto sicuramente non violento, ma dettato dai concitati momenti di una partita che si è rivelata più difficile del previsto. Un gesto che, però, ha fatto velocemente il giro del web e dei social, diventando virale e sottolineando, una volta in più, tutta la grinta ed il carattere del tecnico interista.