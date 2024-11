Dal Napoli al Barcellona: ribaltone Conte | l’accordo è vicinissimo

Dopo essere accostato al Napoli, sta per firmare con il Barcellona, Antonio Conte resta deluso, non si aspettava questo accordo

Antonio Conte sta plasmando il Napoli a sua immagine e somiglianza. La pesante sconfitta casalinga subita per mano dell’Atalanta non ha inficiato sull’ottimo rendimento dei campani, ancora in testa alla classifica. Nelle nove partite precedenti erano state raccolte otto vittorie e un pareggio, con sole due reti subite.

Un ruolino di marcia inaspettato dopo l’esordio nefasto sul campo dell’Hellas Verona e che è un ulteriore conferma dell’ottimo lavoro che il mister pugliese riesce a fare in poco tempo con le squadre che si prende il carico di allenare.

Il patron Aurelio De Laurentiis ha avuto il coraggio di investire su di lui e di accontentare le sue richieste sul mercato, da Alessandro Buongiorno come nuovo leader del reparto arretrato ai due ex Premier League McTominay e Gilmour in mezzo al campo fino alla ciliegina sulla torta in attacco.

Il nuovo bomber del Napoli è Romelu Lukaku, fortemente voluto da Conte dopo averlo avuto in rosa al Chelsea e all’Inter. Il centravanti belga si è subito ben integrato nel nuovo spogliatoio.

Conte aveva fatto delle richieste specifiche a De Laurentiis per l’attacco

Big Rom non è stato, però, l’unico innesto ipotetico della campagna acquisti di quest’estate per quanto riguarda l’attacco. Ha avuto la meglio su un’altra punta che si era fatta notare nella passata stagione, con una media realizzativa davvero importante.

Alla fine la dirigenza del Napoli ha deciso di definire l’accordo con il Chelsea per il ritorno in Italia di Lukaku e Conte si è accontentato di avere lui come terminale offensivo.

Il pupillo di Conte sta per firmare per il Barcellona

Era stato accostato al Napoli anche Viktor Gyokeres, in forza allo Sporting Lisbona, tra i centravanti più prolifici del momento. Nelle ultime ore è finito nel mirino del Barcellona, capolista di Liga e tra le squadre più in forma di questo inizio di stagione.

I blaugrana sono favoriti per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante svedese, potendo inserire come contropartite tecniche Vitor Roque e Trincao, profili molto graditi al club lusitano. In questo modo la clausola da 100 milioni potrebbe essere ridotta, consentendo al bomber di cimentarsi in un campionato ancora più competitivo, dopo aver segnato ben 16 reti nelle prime 10 giornate della Liga portoghese.