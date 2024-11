Rottura totale con società e allenatore: tutto fatto per l’addio | Se ne torna in Argentina

Una cessione sembra essere già predisposta per la sessione estiva di calciomercato. Il calciatore tornerebbe in patria.

La stagione deludente della Roma continua in tutte le sue contraddizioni e ambiguità, tra una società pressoché inesistente ed una tifoseria che ormai non ne può più e ha cominciato a contestare praticamente tutti, dai dirigenti ai calciatori, fino ad arrivare al nuovo allenatore.

Ivan Juric, che a metà settembre ha preso il posto di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, non ha dato la svolta che la società sperava arrivasse e, anzi, ha reso la Roma una squadra ancora più soggetta ad alti e bassi, isterismi e grosse lacune tecniche e difensive.

L’ex allenatore del Torino continua ad essere in bilico e viene criticato da chi, come il popolo giallorosso, non ha mai accettato il suo arrivo al posto dell’ex Capitano e Bandiera, Daniele De Rossi. A Juric, inoltre, oltre al gioco che latita e ai risultati deludenti, vengono imputate anche diverse scelte di formazione che continuano a non convincere.

Nell’ultima partita, poi persa a Verona, infatti, c’erano in panchina addirittura tre Campioni del Mondo, come Dybala, Paredes e Hummels. Ma, se per il primo si poteva parlare di scelta precauzionale a causa dei suoi tanti problemi fisici degli ultimi anni, per gli altri due ormai si tratta davvero di una sorta di accanimento.

Roma, tutta la delusione di Paredes

Leandro Paredes, in particolare, infatti, dopo essere stato fondamentale per José Mourinho, e comunque importante anche per Daniele De Rossi, non viene quasi mai preso in considerazione da Ivan Juric. Fin qui, infatti, al netto dell’Europa League, l’argentino è stato impiegato, dal tecnico croato, soltanto per 52′ in tre spezzoni diversi di partita in Serie A.

Un ruolino di marcia di certo deludente per un calciatore che era tornato a Roma con tanto entusiasmo e può dare ancora molto ad una squadra che manca di qualità in mediana, ma soprattutto di geometrie e grinta. Al momento, inoltre, se le cose non dovessero cambiare a breve, Paredes potrebbe prendere in seria considerazione la cessione.

Mercato, Paredes al Boca Juniors già a gennaio

E no, non parliamo della prossima estate, quando, comunque andranno le cose in questa stagione, l’ex Juventus e Psg, dovrebbe lasciare la Roma vista la scadenza del suo contratto il prossimo 30 giugno. Si fa sempre più strada, infatti, l’ipotesi di un suo addio ai giallorossi già nella sessione invernale di calciomercato.

Paredes guadagna 5.9 milioni di euro lordi a stagione e la Roma di certo non farebbe una tragedia se dovesse risparmiarne la metà cedendo il calciatore già a gennaio. Il Paris Saint Germain, inoltre, squadra da cui è stato riscattato l’argentino, ha diritto ad altri due milioni di euro al raggiungimento delle 80 presenze totali di Leandro con la maglia romanista (al momento il calciatore è fermo a 57). Per tutti questi motivi, quindi, si avvicina il ritorno del centrocampista al Boca Juniors già a gennaio.