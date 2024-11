“Si valuta l’esonero”: ultimatum dalla Juventus | Il tecnico ha esaurito la fiducia

Fiducia a tempo per l’allenatore che negli ultimi giorni ha rischiato fortemente l’esonero da parte della società bianconera.

Sono ore e giorni molto caldi in casa Juventus. C’è un allenatore che deve dimostrare di poter riportare il club bianconero ai fasti e gli splendori di un tempo, ma che sta incontrando alcune difficoltà in questo inizio di avventura in bianconero. Il tempo però, almeno per ora, la società glielo ha concesso. Ce n’è un altro, invece, che di tempo non ne ha più e deve immediatamente invertire la rotta.

Partendo dalla prima squadra e, quindi, dall’ex tecnico del Bologna, Thiago Motta, i giudizi sembrano cambiare da settimana in settimana, anzi da partita in partita. La Juventus continua ad alternare buone prestazioni, e vittorie incoraggianti, ad altre partite in cui dà l’impressione di avere meno certezze e meno consapevolezze.

Dalla difesa invalicabile e che non prendeva mai gol, si è passati ad una retroguardia che rischia tantissimo ed ha subito sette reti negli ultimi quattro incontri. Certo, pesa tantissimo l’assenza di Gleison Bremer, vero punto fermo e colonna della terza linea juventina, ma sembra essere cambiato anche il modo di approcciare le partite da parte di Thiago Motta.

L’allenatore italo-brasiliano, mentre nelle prime giornate di Campionato rischiava poco o nulla, ora sta cercando di scendere in campo con più coraggio e spostando il baricentro della squadra qualche metro più avanti. Ne deriva, ovviamente, una Juventus che prende più rischi e più gol, ma che allo stesso tempo cerca di fare la partita e far male agli avversari.

Juve, il disastro Next Gen

Il cartello “lavori in corso” è ancora affisso a Vinovo e allo Stadium, e ci mancherebbe altro, ma forse, a questo punto della stagione, qualcuno si aspettava una Juventus già più pronta e competitiva. Anche i tanti infortuni a cui Motta ha dovuto far fronte in questo inizio non possono che aver pesato sul rendimento della squadra.

Se la prima squadra della Juventus non sorride, di certo non può farlo nemmeno Paolo Montero con la sua Next Gen. I bianconeri occupano il penultimo posto nel girone C di Serie C, avendo realizzando sette punti in tredici partite disputate, e sono avanti soltanto al Taranto ultimo in classifica.

La squadra allenata da Montero non vince dal 30 agosto scorso e nelle ultime undici ha collezionato quattro pareggi e ben sette sconfitte, sei delle quali nelle ultime sette, prima del pareggio casalingo contro il Latina nell’ultima partita in calendario. I 25 gol subiti, inoltre, pongono la Juventus come la peggior difesa del campionato.

In casa Juventus c’è allarme per quello che sta accadendo, soprattutto perché, in caso di retrocessione in Serie D, il progetto fallirebbe. Questa è un’eventualità che in casa bianconera nessuno si augura soprattutto perché le altre seconde squadre continuano a ottenere risultati accettabili. Paolo Montero continua ad essere in bilico e, dopo aver allenato la Juve Primavera e per due partite anche la prima squadra, nello scorso maggio, ora rischia l’esonero dalla Next. Gen.