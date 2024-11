Roma, Ancelotti il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale | “Bentornato nella capitale “

Appare un comunicato che fa sognare i tifosi giallorossi provati dalle ultime vicissitudini e dai pessimi risultati della squadra.

La stagione della Roma continua ad essere molto complicata e difficile. I risultati sono deludenti, il gioco non decolla e le rispettive classifiche, sia quella di Serie A che quella di Europa League, cominciano a preoccupare e ad essere parecchio deficitarie.

L’esonero di Daniele De Rossi a metà settembre ha reso incandescente un ambiente già infuocato che ora è diventato una vera e propria polveriera, soprattutto dopo il licenziamento dell’ex Capitano e bandiera giallorossa e l’incarico consegnato nelle mani di Ivan Juric.

Il tecnico croato, dal canto suo, non ha portato quella svolta che i dirigenti giallorossi si aspettavano, anzi ha peggiorato la situazione, soprattutto in uno spogliatoio che continua a dare l’impressione di poter esplodere da un momento all’altro. Molti senatori, Cristante, Mancini e Pellegrini su tutti, ma anche un Paredes scontento di non giocare mai, continuano a non vedere di buon occhio la guida tecnica.

In più, come detto, i risultati non arrivano, la squadra soffre oltremodo in fase difensiva e segna con il contagocce. Oltre alla posizione preoccupante in Serie A, con la squadra che staziona nella parte destra della classifica, non si può non notare il modesto cammino in Europa League, con i soli cinque punti conquistati il quattro partite.

Roma, Juric continua ad essere in bilico

I pareggi con Union Sant Gilloise e Athletic Bilbao, la sconfitta in casa dell’Elfsborg e la sola vittoria di misura contro la Dinamo Kiev, sono un bottino troppo magro nella campagna europea e mettono in serio pericolo il passaggio al turno successivo, al momento anche attraverso i playoff di febbraio.

Chiaro che, in una situazione del genere, la posizione dell’allenatore continua ad essere in bilico e potrebbe precipitare da un momento all’altro. I Friedkin continuano a dare fiducia a Juric, ma ovviamente si stanno guardando intorno per individuarne il sostituto. Il profilo prescelto sembra essere quello di uno straniero, ma i tifosi della Roma vorrebbero altro. Ranieri e Allegri sarebbero i preferiti dalla tifoseria.

Ancelotti alla Roma, il tweet incriminato

Da anni, poi, nella Roma giallorossa, resiste un sogno chiamato Carlo Ancelotti che nella Capitale ha vinto uno Scudetto da calciatore e ha sempre detto di voler un giorno allenare la sua ex squadra. La sua avventura al Real sembra essere a fine ciclo e, proprio per questo motivo, qualche tifoso della Roma spera nel grande colpo.

Uno di questi si è divertito ad inventare ex novo un tweet su X in cui annunciava, dietro ad uno sfondo giallorosso con tanto di stemma della Roma, l’arrivo di Ancelotti a Roma. Questo è il contenuto del post dell’utente @ErConteTacchia: “La @OfficialASRoma è lieta di annunciare che il Sig. Carlo Ancelotti sarà il responsabile della prima squadra fino al 30/06/2027. Al mister diamo il bentornato a Roma!”