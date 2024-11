Simone Inzaghi in Premier League: annuncio nella notte | Il tecnico ammette tutto

Il tecnico interista confida ai microfoni la sua preferenza verso il calcio inglese e quanto sia affascinato dalla Premier.

Dopo la finale perse ad Istanbul due stagioni fa, l’Inter vuole riprovarci e quest’anno sembra dare priorità alla Champions League rispetto al campionato vinto nella passata stagione e che ha portato alla gioia immensa di una seconda stella che resterà indimenticabile e scolpita sulle maglie nerazzurre.

La squadra di Simone Inzaghi, nonostante nelle ultime settimane ha quasi sempre vinto, pareggiando soltanto la sfida casalinga contro la Juventus, con il rocambolesco 4-4 finale, in Campionato sembra meno cattiva, meno cinica e più distratta rispetto alla passata stagione, in cui è stata praticamente un’armata schiacciasassi.

Non riesce mai a chiudere del tutto le partite, con diverse occasioni da rete gettate al vento per mancanza di cattiveria e cinismo, e continua a subire tanti gol, ma soprattutto tante occasioni da rete. Nella scorsa stagione, invece, era quasi impossibile fare gol a Yann Sommer che mantenne la sua porta inviolata per tantissime partite.

In fin dei conti, analizzando bene la situazione, questa rilassatezza generale della squadra nerazzurra, può anche essere considerata normale, tenendo conto del grandissimo campionato fatto fino a maggio scorso, dell’appagamento che può subentrare dopo un trionfo così importante, ma anche del fatto che, seppur inconsciamente, calciatori e tecnico possano dare priorità alla Champions League.

Inter, la Champions come primo obiettivo

Ed è proprio in Champions che, nonostante partite in cui Simone Inzaghi ha operato un turnover più o meno ampio, l’Inter sembra centrata al massimo, ma soprattutto pare una squadra quasi impossibile da battere e a cui segnare della scorsa stagione.

I dieci punti in quattro gare, ma soprattutto le zero reti subite, dimostrano l’ottima Champions giocata dall’Inter fino a questo momento e le ambizioni nerazzurre. Un trofeo che sarebbe un sogno per i tifosi interisti, ma soprattutto che metterebbe la ciliegina sulla torta allo splendido lavoro fatto da Simone Inzaghi sulla panchina interista.

Inzaghi, il suo pensiero sulla Premier League

Proprio il tecnico piacentino, nella conferenza stampa pre Inter-Arsenal, ha parlato del calcio inglese e ha confessato come in passato, sia quando era alla Lazio che nel suo periodo interista, sia stato contattato da squadre britanniche per allenare in Premier League.

Inzaghi ha ammesso quanto gli piaccia il campionato inglese e quanto lo ritenga appassionante, bello e adatto al suo tipo di calcio e alla sua mentalità, ma ha anche poi ammesso che pensa soltanto all’Inter. Chissà però che, dopo l’esperienza nerazzurra, non ci sia proprio la Premier League nel suo destino.