Il giocatore ha perso molto sangue, i soccorsi sono stati immediati, i compagni di squadra hanno temuto il peggio

La quarta giornata di Champions League si è conclusa e ha fornito dei segnali molto incoraggianti per le squadre italiane, tralasciando un Bologna in difficoltà e che non ha ancora segnato una rete. L’Inter e l’Atalanta non hanno, invece, subito nemmeno un goal e sono reduci da due vittorie di grande fattura.

La squadra guidata da Simone Inzaghi ha battuto l’Arsenal a San Siro grazie a un calcio di rigore siglato da Hakan Calhanoglu, mentre i nerazzurri di Bergamo hanno conquistato i tre punti sull’ostico campo dello Stoccarda.

Altra vittoria prestigiosa in trasferta l’ha messa a segno il Milan che ha sbancato il Bernabeu di Madrid contro un Real che non ha saputo contenere le folate offensive dei rossoneri, trascinati da un Rafael Leao finalmente in versione fuoriclasse.

Solo un punto, infine, per la Juventus che è stata fermata sul pari dal Lille, al termine di una gara in cui i bianconeri avrebbero meritato la posta piena, senza riuscire a sfruttare alcune occasioni ghiotte.

I blaugrana corsari in Serbia ma che spavento per un titolare

Un’altra importante prestazione in trasferta è stata fornita dal Barcellona che ha rifilato cinque reti alla Stella Rossa. Tre punti vitali per la capolista della Liga che è costretta a inseguire nella massima competizione europea per centrare la qualificazione alla fase successiva.

La partita sarà ricordata, però, da un episodio che ha spaventato i giocatori in campo, con soccorsi immediati da parte dello staff tecnico blaugrana.

Un bagno di sangue: terrore in campo | Poteva costargli la vita

Heridas de guerra ❤️‍🩹 pic.twitter.com/4WSmNeLp3v — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2024

Uno scontro durissimo, a farne le spese è il giovane centrale, tanto spavento per lui

Pau Cubarsi è stato protagonista di uno scontro di gioco durissimo. Il giovane difensore è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del secondo tempo. Il centrale ha cercato l’anticipo di testa ma è stato colpito da una gamba tesa da Urso Spajic, in ritardo nell’intervento.

La perdita abbondante del sangue ha preoccupato tutti e ha reso necessario il pronto intervento, con ben dieci punti di sutura per chiudere il vistoso taglio. Nel post gara il difensore è apparso in buone condizioni e potrà tornare a disposizione per i prossimi impegni del Barcellona.