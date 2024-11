Zaniolo, dopo l’addio eccolo con la nuova maglia | La presentazione ufficiale

L’attaccante dell’Atalanta sta indossando un numero molto importante che i tifosi sperano possa portare bene.

Una delle squadre più in forma del momento, non solo in Italia, ma in generale in tutta Europa, è senza ombra di dubbio l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ovviamente non è più una sorpresa, ma il livello di consapevolezza, forza e qualità di gioco raggiunti in questi mesi sono comunque davvero molto importanti.

Questa è una considerazione che va fatta soprattutto se si pensa all’ultima estate che in casa bergamasca si è vissuta tra mille difficoltà. Da una parte gli infortuni gravissimi di Scalvini e Scamacca che hanno privato la squadra di due uomini cardine, dall’altra la cessione di Teun Koopmeiners che era considerata la vera e propria mente dell’Atalanta.

L’olandese ha puntato i piedi e, dopo un lungo tira e molla con la società che voleva tenerlo a tutti i costi, è passato alla Juventus soltanto ad agosto inoltrato. Stesso discorso, anche se poi alla fine è rimasto e sta facendo la differenza, si può fare per Ademola Lookman che, dopo la straordinaria tripletta al Bayer Leverkusen con cui ha regalato l’Europa League all’Atalanta, ha chiesto la cessione durante gli ultimi giorni del mercato estivo.

Alla fine, come detto, il nigeriano è rimasto a Bergamo, ma ha saltato le prime tre stagionali perché messo fuori rosa, creando non pochi problemi nello spogliatoio e a società, allenatori e dirigenza. Questi ultimi, però, si sono fatti trovare pronti e con gli acquisti di Retegui, Brescianini e Samardzic hanno comunque mantenuto un livello altissimo della rosa.

Atalanta, Gasp vuole vincere anche la scommessa Zaniolo

Altro arrivo a Bergamo, durante l’estate scorsa, è stato quello di Nicolò Zaniolo che continua ad essere considerato una grande promessa non mantenuta del calcio italiano. I frequenti infortuni e le bizze caratteriali ne hanno di fatto frenato una crescita, un’esplosione ed una carriera che, durante i suoi primi anni alla Roma, sembrava non conoscere ostacoli.

Ora, tra prestiti ed esperienze all’estero, Galatasaray e Aston Villa le ultime due, il calciatore sembra essersi un po’ perso e incanalato verso un declino pressoché totale. Gian Piero Gasperini, però, ha voluto fare l’ennesima scommessa dei suoi otto anni e mezzo bergamaschi ed ha chiesto alla società l’acquisto dell’ex attaccante di Inter e Roma.

Zaniolo, la maglia numero dieci ereditata da El Bilal Touré

L’avvio non è stato dei migliori, soprattutto per alcuni problemi fisici ed un ritardo evidente di condizione, ma Zaniolo ha firmato la sua prima rete nerazzurra in Germania, in occasione dello 0-2 a domicilio che la Dea ha inflitto ai tedeschi dello Stoccarda. Nicolò si è finalmente sbloccato ed ora tutti sperano che questo possa essere l’anno buono per la sua rinascita.

D’altronde, l’ex romanista, a fine agosto, ha scelto di indossare una maglia importante: quella dieci che tanti bambini sognano fin da quando cominciano a giocare a calcio. Numero lasciato libero da El Bilal Touré, passato proprio allo Stoccarda a fine mercato, che non è stato fortunato nella sua esperienza a Bergamo.