È esploso con Fonseca: ora è il pezzo più pregiato del mercato | Assalto a gennaio

Uno dei calciatori che sono stati lanciati e valorizzati dal tecnico rossonero ha triplicato il suo valore sul mercato.

Una vittoria inaspettata, ma anche meritatissima. Il Milan espugna Madrid e lo fa imponendosi per 3-1 e meritando il successo sotto tutti i punti di vista. I rossoneri sono sembrati più squadra ed hanno annichilito i padroni di casa dal punto di vista tattico, atletico e dell’atteggiamento in campo.

Al termine della super sfida del Bernabeu, però, c’è soprattutto un vincitore e si tratta del tanto bistrattato e criticato allenatore del Milan, Paulo Fonseca. Il portoghese è sempre stato trattato con sufficienza dagli addetti ai lavori, ma soprattutto da critica e giornalisti. I risultati altalenanti ottenuti in questo inizio di stagione, poi, hanno contribuito ad una narrazione un po’ troppo affrettata.

A Madrid, però, la vince soprattuto lui con la scelta di Yunus Musah da titolare e un 4231 che in fase di non possesso si è trasformato in un 532. Mossa vincente che ha portato ad una vittoria preziosissima, sia per il cammino in Champions dei rossoneri, sia per quello che può succedere psicologicamente a tutto l’ambiente e la squadra.

Ora, infatti, il Milan deve riuscire a svoltare una stagione fin qui piena di alti e bassi, ma soprattutto deve riuscire a trovare quella continuità che gli serve per essere protagonista in Italia e in Europa. I rossoneri devono acquisire consapevolezze e maturare, cercando di imporre il proprio gioco anche in campi difficili della provincia nostrano.

Milan, Reijnders ha già triplicato il suo valore

Un calciatore che intanto sembra aver fatto già il salto di qualità rispetto alla passata stagione è sicuramente Tijjani Reijnders. L’olandese aveva già dimostrato tutte le sue qualità con Stefano Pioli, ma appariva troppo discontinuo nelle giocate e troppo poco decisivo all’interno del match.

Ora, grazie anche all’acquisto di Fofana, che è perfetto in coppa con lui a formare il centrocampo del Milan, e al modo in cui lo impiega Paulo Fonseca, Reijnders sembra un calciatore totale, uno insostituibile, uno che in mezzo al campo sa fare tante cose, ma ha anche la qualità giusta per impostare l’azione e dettare l’assist per i compagni e la gamba per attaccare e far male gli avversari nelle incursioni offensive.

Mercato, Fonseca rivuole il gioiellino lanciato da lui al Lille

Il prototipo di calciatore moderno che servirebbe a tutte le squadre, insomma, e non è un caso se il suo valore pare già essere triplicato rispetto ai venti milioni pagati dal Milan all’Az Alkmaar nell’estate 2023. Altro calciatore che è seguito da mezza Europa e il francese Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille.

Appena diciassette anni, il ragazzo è stato lanciato la scorsa stagione proprio da Paulo Fonseca ed ora sta vivendo l’annata della definitiva consacrazione. In Patria viene soprannominato il nuovo Rabiot ed è già finito nel mirino di Milan e Juventus. L’allenatore rossonero continua a caldeggiare il suo acquisto, mentre Moncada lo segue da mesi. La sua valutazione attuale si aggira attorno ai 18 milioni di euro.