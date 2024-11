Il mister perde la testa: mani addosso al suo calciatore | Le telecamere hanno ripreso tutto

Un allenatore ha praticamente alzato le mani ad un proprio calciatore e le telecamere, come già successo in passato, hanno ripreso tutto.

Ci sono tante liti nel mondo del calcio, sia quelle riprese dalle telecamere che quelle che vengono poi raccontate perché avvenute all’interno degli spogliatoi, che sono diventate famose e di cui ancora si parla a distanza di tantissimi anni o addirittura di diversi decenni.

Quelle che colpiscono in maniera particolare, però, soprattutto perché danno sempre argomenti di discussione anche e soprattutto nel post, sono quelle tra un allenatore ed il proprio calciatore. La storia del calcio è piena di questi episodi e, alcuni di questi, sono stati addirittura ripresi dalle telecamere, con le immagini che sono diventate subito virali.

Di liti all’interno dello spogliatoio, tra l’allenatore ed un proprio calciatore, ce ne sono state davvero a bizzeffe e chissà di quante altre non ne siamo a conoscenza perché mai venute alla luce. Nelle settimane scorse, per esempio, si è parlato di un confronto molto acceso tra Ivan Juric e Gianluca Mancini che sarebbero arrivati alle mani dopo la sconfitta per 5-1 della Roma contro la Fiorentina.

Nel 2003 fece molto scalpore la scarpa lanciata da Alex Ferguson a David Beckham che fu colpito in testa e per diversi giorni sfoggiò una cicatrice sul sopracciglio. Poi c’è il famoso sgabello di Bonucci a Oporto nel 2017, arrivato dopo una lite negli spogliatoi della Juventus con Massimiliano Allegri, ma anche i diversi litigi tra Dzeko e Fonseca ai tempi della Roma e quello famosissimo che ruppe il rapporto tra Gasperini ed il Papu Gomez, a Bergamo, a fine 2020.

I litigi più famosi tra allenatori e calciatori ripresi dalle telecamere

Come detto, però, se ripresi dalle telecamere, questi litigi assumono un contorno ancora più virale. Il primo storico “Vaffa” in diretta tv fu quello di Chinaglia a Valcareggi, con la maglia della Nazionale azzurra, nei Mondiali del ’74, poi ci fu quel: “Questo è pazzo” di Roberto Baggio ad Arrigo Sacchi nel match tra Italia e Norvegia ad USA ’94 dopo una sostituzione ai danni del Divin Codino.

Indimenticabile, però, fu quello che successe il 2 maggio 2012, quando l’allora allenatore della Fiorentina, Delio Rossi si scagliò come una furia, tra schiaffi e pugni, contro un suo giocatore, Adem Ljajic, reo di avergli rivolto qualche parola di troppo dopo essere stato sostituito. Le telecamere ripresero tutta la scena, l’allenatore venne esonerato in tronco e squalificato per tre mesi. Fecero il giro del mondo anche le immagini riprese al campo d’allenamento del Manchester City, con Roberto Mancini che strattonò Mario Balotelli per farlo uscire dal campo di allenamento dopo un litigio tra Supermario ed un suo compagno di squadra.

Lega Pro, ecco cosa è avvenuto a Trieste

L’ultimo litigio ripreso dalle telecamere è di qualche giorno fa ed è avvenuto al Nereo Rocco di Trieste in occasione della sfida, valevole per il campionato di Lega Pro, tra Triestina e Giana Erminio. Intorno al 35′ un calciatore dei padroni di casa, Krollis, è stato espulso ed ha lasciato la squadra in dieci.

Il tecnico dei triestini, Clotet, non l’ha presa proprio benissimo e, invece di avvicinarsi per consolare il calciatore, ha pensato bene, davanti alle telecamere di SKY, che ha i diritti televisivi per trasmettere tutti gli incontri della Lega Pro, di affrontare a muso duro il suo calciatore e prenderlo per la maglia, strattonandolo più volte.