Follia in Serie A: la vittima è l’arbitro | La partita è sospesa

La partita di Serie A è stata sospesa, l’arbitro è stato colpito, la squadra rischia delle sanzioni, ecco cosa è successo

La giornata numero 12 di Serie A si è aperta con due scontri salvezza. Al Via del Mare il Lecce ha ospitato l’Empoli mentre a Marassi il Como ha fatto visita al Genoa. I lagunari si sono portati in vantaggio a metà della prima frazione di gioco con la conclusione di Lucas Da Cunha che ha concluso una bella azione personale di Nico Paz.

La squadra di Cesc Fabregas ha continuato a creare occasioni, raddoppiando con Cutrone, prima che la rete fosse annullata. Nel finale è arrivato il pari definitivo dei padroni di casa grazie al tiro ravvicinato di Vogliacco.

Le due squadre salgono a quota 10 e giungono alla pausa per gli impegni delle Nazionali consapevoli di dover migliorare per evitare di rischiare la retrocessione.

La squadra guidata da Alberto Gilardino è reduce da due risultati utili consecutivi che hanno dato di nuovo fiducia all’ambiente, amareggiato per l’emergenza infortuni che ha colpito lo spogliatoio.

La lotta salvezza è quanto mai combattuta in Serie A

Al rientro a Marassi si svolgerà un altro match da non fallire, contro il Cagliari di Davide Nicola, e una vittoria potrebbe far risalire in classifica i rossoblu. Un momento complicato in cui fare punti diventa vitale per quanto la rosa sarà di nuovo al completo.

Il Como smuove la classifica dopo alcuni passi falsi avvenuti di recente e da salvare è soprattutto la prestazione, con la vittoria che sarebbe stata meritata.

La partita è stata sospesa, ecco per quale motivo

La partita tra Genoa e Como è stata sospesa per qualche minuto: un oggetto lanciato dalle tribune colpisce in testa il guardalinee. L’assistente Zingarelli è stato involontario protagonista di un episodio di intemperanza da parte dei tifosi di casa, con la società che rischia quanto meno un’ammenda.

Il periodo difficile dei liguri si ripercuote anche nella curva che fa fatica a tollerare la situazione. La squadra si sta impegnando al massimo per ottenere risultati positivi ma il tasso tecnico a disposizione di Gilardino è decisamente inferiore rispetto allo scorso anno, a prescindere dall’ampia lista di infortunati.