La stella della Serie A ricoverato in ospedale: attimi di terrore | Si teme il peggio

Uno dei top player della Serie A è stato costretto a essere ricoverato in ospedale, la ricostruzione dell’accaduto che lo ha coinvolto

La dodicesima giornata di Serie A interromperà il campionato per la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. In testa ci sarà una tra Inter e Napoli, con le due compagini che si sfideranno nel big match di San Siro. I partenopei hanno un punto di vantaggio ma sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga subita per mano dell’Atalanta, salita al terzo posto e attesa dall’Udinese, avversario da non sottovalutare.

Ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive la Fiorentina, sconfitta in Cipro nel terzo turno di Conference League. Un passo falso che non dovrebbe incidere sul cammino dei toscani verso la qualificazione alla fase successiva del torneo.

A pari punti c’è anche la Lazio, a punteggio pieno in Europa League, e reduce da un filotto di risultati positivi. I biancocelesti faranno visita a un Monza che sta raccogliendo meno di quanto si meriterebbe.

Un gradino sotto c’è la Juventus, unica squadra ancora imbattuta, e chiamata a dare continuità nel derby della Mole. Di fronte un Torino in crisi ma che cercherà di dare una soddisfazione al caloroso popolo granata, facendo uno sgambetto ai cugini bianconeri.

I rossoneri continuano la rincorsa per agguantare la vetta della Serie A

Deve recuperare posizioni il Milan, reduce dall’impresa di Champions sul campo del Real Madrid. La vittoria conquistata al Santiago Bernabeu ha conferito maggiore autostima ai rossoneri che sono chiamati alla terza trasferta consecutiva.

In Sardegna affronteranno un Cagliari che è in cerca di punti preziosi per uscire dai bassifondi della classifica ma che dovrà svolgere una gara molto attenta in difesa per non lasciarsi sorprendere dalle folate del pericoloso reparto offensivo di Paulo Fonseca.

Un trauma cranico ha costretto il giocatore del Milan ad essere visitato in ospedale

Attacco del Milan che dovrà fare a meno di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo si è scontrato con Pavlovic in allenamento ed è stato costretto ad andare in ospedale per un forte trauma cranico. La risonanza, stando a quanto riporta Sky Sport, è negativa ma il giocatore non è stato convocato per il match di campionato.

Spazio, quindi, a Tammy Abraham, chiamato a siglare reti importanti che consentirebbero ai rossoneri di guardare con maggiore ottimismo alla rimonta ai vertici della graduatoria.