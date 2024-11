Ribaltone in Serie A: il senatore ha chiesto la cessione | Sarà addio immediato

Uno dei calciatori più discussi dell’ultimo periodo potrebbe cambiare squadra già nella prossima sessione invernale di mercato.

La stagione della Roma continua ad essere un incubo sotto tutti i punti di vista. Tra una società assente e che opta per scelte quantomeno discutibili, una dirigenza che ormai vede in primo piano il solo ds Ghisolfi, e una tifoseria che contesta tutto e tutti, si vivono mesi davvero difficili dalle parti della Capitale, sponda giallorossa.

L’estate era già stata complicata a causa di un mercato poco lucido e alcune scelte che non sono sembrate esattamente vincenti. L’inizio difficile con Daniele De Rossi in panchina, però, ha peggiorato ogni cosa e si è arrivati così all’esonero, anche se abbastanza avventato, dell’ex Bandiera e Capitano.

Al posto di DDR è stato chiamato Ivan Juric e la scelta ha fatto infuriare ancora di più i tifosi giallorossi. Chi ha scelto il tecnico croato, però, dopo una serie di pressioni e di minacce di alcuni sostenitori romanisti, e cioè l’ex ad. Lina Soulokou, si è trovata costretta a dimettersi ed ha così abbandonato l’ex allenatore del Torino prima ancora dell’inizio della sua avventura.

Juric ha cominciato nella maniera peggiore possibile ed in più ha avuto sempre la tifoseria non dalla sua parte. Dopo una serie di risultati negativi, ma soprattutto dopo l’umiliante sconfitta per 5-1 di Firenze, c’è stato un duro faccia a faccia anche tra alcuni calciatori ed il tecnico e la situazione è diventata incandescente.

Roma, Juric sempre più in bilico

Fatto sta che i risultati di Juric non hanno portato quella svolta tanto attesa e la situazione attorno al tecnico è di pesante critica. I Friedkin continuano a dargli fiducia, ma sanno che il suo esonero sarà inevitabile e dovrebbe arrivare da un momento all’altro. C’è solo da capire chi sarà il suo sostituto e questo dipenderà molto anche dal volere dello spogliatoio.

Secondo alcuni indiscrezioni, infatti, ci sono alcune voci all’interno della rosa romanista che sono più influenti rispetto ad altre. Parliamo sicuramente dei tre senatori, Capitano, Lorenzo Pellegrini, Vice Capitano, Gianluca Mancini e l’altro calciatore che è a Roma da tantissimi tempo, Bryan Cristante.

Roma, Cristante verso l’addio

Proprio quest’ultimo, dopo qualche prestazione negativa, pare aver perso la sua titolarità a centrocampo, che con Mourinho e De Rossi sembrava intoccabile. Nell’ultimo match di Europa League è stato schierato da difensore centrale, ma il suo rapporto con Juric, ma anche con l’ambiente sembra essere ormai ai minimi storici.

Per l’ex Milan e Atalanta, quindi, potrebbe arrivare una cessione e alcune indiscrezioni parlano già di gennaio come data della sua possibile partenza da Roma. Una volontà condivisa sia dal calciatore che dalla società che si potrebbe liberare, in questo modo, di un ingaggio pesante e di un calciatore ormai scomodo.