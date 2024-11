Balotelli lo ha fatto di nuovo: l’ex Inter non è cambiato | Gilardino riflette

Mario Balotelli è di nuovo colpevole di comportamenti inappropriati, il Genoa pronto a prendere provvedimenti

Mario Balotelli è tornato a giocare in Italia cinque anni dopo la sua esperienza con la maglia del Brescia. Il bomber azzurro si è fatto notare, nel corso della sua carriera, non solo per reti di pregevole fatture e per giocate da top player ma anche per comportamenti inappropriati sul terreno di gioco, con dissidi costanti con gli allenatori, i tifosi e i compagni di squadra.

Per questo motivo il Genoa si è preso del tempo prima di definire l’accordo e consentire la firma del 34enne, chiamato a dare un importante contributo nella lotta per la salvezza dei liguri, immischiati nei bassi fondi della classifica.

La dirigenza si è lasciata convincere dall’occasione di mercato e dalla volontà del giocatore di mettersi a disposizione a scapito di un ingaggio irrisorio rispetto a quanto ha percepito nelle sue precedenti parentesi.

Balotelli si è allenato duramente negli ultimi mesi, da quando si è svincolato lo scorso 30 giugno dall’Adana Demirspor e si è fatto trovare pronto quando si è palesata l’occasione di disputare un altro campionato di Serie A.

Balotelli ci ricasca, il Genoa riflette sul futuro del suo nuovo acquisto

Mario ha fatto il suo debutto con la maglia rosso blu nei minuti finali del match vinto sul campo del Parma. A decidere la partita è stata la rete di Andrea Pinamonti che ha regalato tre punti preziosi e che mancavano dalla seconda giornata.

Dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo, Balotelli si è fatto ammonire. Ha avuto poco tempo per mettersi in mostra e ha peccato di aggressività, con la speranza che il suo rapporto con i cartellini possa migliorare e l’agonismo si trasformi in reti.

La complicata missione di Gilardino, la salvezza del Genoa passa dalla gestione di Balotelli

Mister Alberto Gilardino dovrà essere abile a gestirlo a livello mentale, riuscendo così a trarre il meglio da un giocatore che, quando scende in campo con la testa giusta, può essere ancora decisivo e fare la differenza.

Conquistare la seconda salvezza di fila passa anche dal suo apporto realizzativo, in un momento in cui il Genoa è in piena emergenza infortuni, soprattutto nel proprio reparto offensivo. L’allenatore non ha a disposizione, infatti, Ekuban, Vitinha, Messias e Malinovskyi.