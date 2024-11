“Movimento innaturale del ginocchio: l’argentino esce in barella | L’attacco giallorosso perde una pedina fondamentale

L’attacco dei giallorossi perde uno dei giocatori più importanti, l’argentino esce in barella, grave infortunio al ginocchio

In Europa League l’andamento delle due compagini della Capitale segue quello del campionato, con una squadra che si trova a un passo dal primo posto e con l’altra a metà classifica, con molte incognite ancora da risolvere. La Lazio è a punteggio pieno, grazie alla rete nel finale di Pedro che ha permesso di battere all’Olimpico l’ostico Porto.

La Roma non è andata oltre il pari in Belgio contro l’Union Saint Gilloise e continua la crisi di risultati, con Juric sinora incapace di dare una svolta all’inizio di stagione negativo dei giallorossi.

Il tecnico croato ha fatto ricorso a un ampio turnover di fronte a un avversario che sembrava alla portata anche delle seconde linee ma i padroni di casa hanno rischiato di vincere nel finale. Un’ingenuità di Svilar è valso il pari e ha vanificato il vantaggio siglato da Gianluca Mancini.

Il percorso europeo si complica dopo aver raccolto solo un punto in due trasferte abbordabili, tra Svezia e Belgio, e la qualificazione diretta dovrà essere conquistata con il bottino pieno nelle prossime quattro gare.

Il giallorosso è costretto a salutare l’Europa League con largo anticipo

I giallorossi sono arrivati, nelle ultime due stagioni, in finale e in semifinale e non hanno intenzione di abbandonare la competizione in anticipo. Serve però una svolta dato che i punti raccolti sono, finora, inferiori alle aspettative.

Una delle sfide di cartello del quarto turno vedeva di fronte il Galatasaray e il Tottenham. La squadra turca ha dovuto fare a meno di Mauro Icardi, costretto a dare forfait dopo un buon inizio di annata, con 6 reti e 3 assist all’attivo.

Un grave infortunio terrà l’argentino fuori per tutta la stagione in corso

Il centravanti argentino ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sarà costretto a operarsi e a saltare il resto della stagione. Un’assenza pesante per il club giallorosso che dovrà affidarsi alla classe di Victor Osimhen, approdato in prestito dal Napoli fino al 30 giugno.

Già al momento della sostituzione si temeva il peggio, con lo staff medico che è stato costretto a intervenire in campo e fare uscire il bomber, ex Inter, in barella, con un movimento innaturale del ginocchio che aveva allarmato la panchina.