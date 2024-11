Si accascia al suolo dopo un malore: tragedia in diretta | Inutili i soccorsi

Un malore fatale è costata la vita ed un drammatico episodio che si è vissuto in diretta. A nulla sono serviti i soccorsi.

L’ultima tre giorni di coppe ci ha regalato tante partite emozionanti e alcuni risultati a sorpresa che continuano a far discutere. La vittoria del Milan al Bernabeu in Champions League, per esempio, è stata una vera benedizione per i tifosi rossoneri che hanno vissuto delle settimane e dei mesi difficili.

Quello che può essere definito il derby d’Europa, con le due squadre che hanno vinto più edizioni della Coppa Campioni/Champions League che si sono affrontate tra di loro, ha avuto un esito davvero sorprendente e, l’1-3 finale a favore dei rossoneri, può essere sicuramente considerata un’impresa compiuta dal club rossonero.

Altre partite emozionanti si sono disputate tra martedì e mercoledì scorso. La vittoria dello Sporting Lisbona, per 4-1 in casa contro la corazzata Manchester City, è sicuramente l’altro risultato a sorpresa della quarta giornata della nuova edizione della Champions League.

Per le altre italiane, invece, sono arrivate due vittorie, di Atalanta e Inter che hanno battuto rispettivamente lo Stoccarda, 0-2 in trasferta, e l’Arsenal, 1-0 a San Siro grazie ad un calcio di rigore di Calhanoglu e tanta sofferenza; un pareggio, quello della Juventus a Lille, ed una sconfitta, l’ennesima per il Bologna che resta inchiodato ad un punto in classifica.

Champions, il caso dell’Allianz Arena

Un bottino tutto sommato positivo per le nostre squadre che nutrono importanti ambizioni di passaggio al secondo turno, o comunque ai playoff che si disputeranno a febbraio. Tra le diciotto partite in totale della Champions che si sono disputate tra martedì e mercoledì scorso, però, ce n’è anche una che è cominciata con un quarto d’ora di ritardo.

Parliamo di quella che si è disputata mercoledì sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, e che vedeva di fronte Bayern Monaco e Benfica. I padroni di casa si sono alla fine imposti per 1-0 grazie alla rete di Musiala, ma il punteggio non descrive al meglio il dominio totale che i biancorossi hanno espresso in campo.

Allianz Arena, la tragedia durante Bayern-Benfica

A margine di questo match, però, è avvenuto un evento tragico che ha scosso tutti i presenti. Un anziano tifoso del Bayern, infatti, è stato colto da malore durante i primi minuti del match ed ha purtroppo perso la vita. L’uomo, infatti, nonostante i tentativi immediati di soccorso è deceduto nel tragitto che lo trasportava verso l’ospedale.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente tifosi, giocatori e staff del Bayern. I primi hanno tolto tutti gli striscioni ed evitato qualsiasi tipo di coro durante il match, mentre i tesserati della società hanno dichiarato il lutto per onorare la memoria del tifoso scomparso.