Un attaccante da 60 milioni: colpo pazzesco in Serie A | Lotta scudetto riaperta

Il campionato italiano in questa stagione sembra più aperto e competitivo che mai, ma il mercato potrebbe cambiare qualsiasi cosa.

Nelle ultime due stagioni il campionato di calcio di Serie A è stato poco appassionante, almeno per quel che riguarda la lotta al primo posto. Lo Scudetto, infatti, è stato vinto da Napoli e Inter che hanno distanziato le dirette inseguitrici di tantissimi punti, arrivando quasi a più 20 dalla seconda in classifica.

Due campionati mai messi in discussione e che già a settembre, per quel che riguarda il Napoli due stagioni fa, e ad ottobre, per quel che riguarda l’Inter, l’anno scorso, avevano la propria dominatrice assoluta che poi non ha mai perso colpi nel corso del torneo.

Un cammino inarrestabile che ha reso ovviamente meno combattuto, e di conseguenza interessante, il nostro campionato. Quest’anno, almeno per il momento, la musica sembra essere cambiata. A metà novembre, con la sosta delle Nazionali che porterà il torneo a fine mese, ci sono ancora diverse squadre distanziate in pochissimi punti e nessuna di loro sembra poter dare il colpo del KO alle altre.

Tutte, chi per un motivo e chi per un altro, sembrano avere qualche difetto e bisognerà soltanto capire che riuscirà a limitarli prima o più facilmente. La favorita assoluta, però, resta sempre l’Inter che sembra comunque la più forte, ma soprattutto quella in grado, se trova un ritmo da crociera almeno simile a quello dell’anno scorso, di imporsi più delle altre.

Serie A, le altre pretendenti per lo Scudetto

Dietro ai nerazzurri, però, c’è sicuramente il Napoli di Antonio Conte che ha dimostrato di non essere più la squadra arrivata decima la scorsa stagione, ha cattiveria, grande organizzazione tattica e difensiva, ampi margini di miglioramento, ma soprattutto la possibilità di preparare le gare di Serie A per un’intera settimana, non avendo la distrazione delle Coppe Europee da disputare.

Non si può poi non nominare l’Atalanta di Gian Pero Gasperini che, per la prima volta, quest’anno potrebbe puntare al bottino grosso. Così come bisogna tenere in considerazione anche il Milan visto a Madrid e una rosa che, se trovasse un po’ di continuità in Serie A, potrebbe impensierire tutti. Poi ci sono le mezze sorprese Lazio e Fiorentina che sembrano lanciatissime, ma forse non ancora pronte e strutturate per lottare per lo Scudetto.

Mercato, operazione clamorosa della Juve a gennaio

E la Juve? Il club bianconero deve ancora crescere molto e Thiago Motta sta lavorando assiduamente per cambiare mentalità, gioco e organizzazione tattica ad una squadra che non lotta per lo Scudetto da troppi anni. I bianconeri restano però una rosa importante e a gennaio potrebbero essere ancora più forti. Una notizia che avrebbe dell’incredibile, e spariglierebbe le carte in tavola nella nostra Serie A, arriva direttamente dalla Spagna, esattamente da Fichajes.

Secondo la fonte spagnola, infatti, la Juventus starebbe pensando al prestito di Endrick. Il giovane attaccante brasiliano, pagato circa 60 milioni dal Real Madrid soltanto pochi mesi fa, nonostante la sua giovanissima età, sta trovando poco spazio e vorrebbe giocare di più. Ecco che, i bianconeri alla ricerca di una punta, potrebbero essere disposti a prelevarlo già a gennaio in prestito. Una soluzione che, allo stesso tempo, intriga i Blancos, i quali avrebbero l’opportunità di far crescere, oltre che giocare di più, il talento brasiliano acquistato in estate.