Sinner incredulo: è successo durante l’allenamento | Torino diventa un sogno

Il campione azzurro, numero uno al Mondo, sta ricevendo tutto l’affetto incondizionato dei tifosi italiani a Torino.

Da Torino a Torino. A distanza di un anno Jannik Sinner torna alla Inalpi Arena, scenario in cui si giocheranno, per il secondo anno consecutivo, le ATP Finals, torneo conclusivo della stagione tennistica del circuito internazionale, che mette di fronte i migliori giocatori al Mondo del momento.

Nella passata stagione, l’attuale numero uno al Mondo del ranking ATP, fece un grande torneo tra il pubblico di casa, ma poi dovette arrendersi in finale a quel Novak Djokovic che, ancora un anno fa, rappresentava il tennista più forte al Mondo, uno che sembrava impossibile battere e con una storia piena di successi incredibili alle spalle.

Quello, però, fu anche il torneo del simbolico passaggio di consegne tra Nole e Jannik. Qualche giorno dopo, infatti, Sinner riuscì finalmente a battere il campione serbo durante un singolare valevole per la sfida tra Italia e Serbia di Coppa Davis e da lì la musica è cambiata.

Questo 2024 per il campione altoatesino è stato un trionfo. Sette torni vinti in totale, due grandi Slam portati a casa, Australian e Us Open (la prima volta in assoluto che un tennista italiano riesce a vincere i grandi Slam in Australia e negli Stati Uniti), la consacrazione di essere diventato numero uno al Mondo a giugno e non aver più abdicato.

Sinner e il suo 2024 da record

Insomma, il 2024 di Sinner è stato pazzesco ed ha riscritto la storia del tennis, ma soprattutto dello sport azzurro. Una sfida che ormai non è più a Novak Djokovic, ex cannibale del tennis internazionale, ma a Carlos Alcaraz, unico tennista capace di batterlo e di portarsi a casa gli altri Slam della stagione (Roland Garros e Wimbledon).

Eppure i momenti di difficoltà per Jannik non sono mancati in questo 2024. L’accusa di doping e tutte le polemiche legate ad essa, i due infortuni abbastanza fastidiosi e quello che lo ha costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Parigi, con le rispettive critiche che sono piovute da diversi tifosi e addetti ai lavori. Sinner, però, non ha fatto una piega e ha continuato a lavorare e vincere, dimostrando di essere un campione soprattutto per mentalità, sacrificio, impegno ed umiltà.

Sinner, tutto l’affetto di Torino

Ora, si gusterà questo Atp Finals di Torino da protagonista, grande favorito, ma soprattutto da tennista più amato che gioca finalmente in casa un torneo, con tutto il tifo che sarà dalla sua parte. Qualcosa in tal senso si è già visto ed è già stato assaporato dall’asso altoatesino.

Durante una sessione di allenamento con il collega Zverev sul campo centrale dell’Inalpi Arena, dove si svolgerà il torneo, infatti, Sinner ha trovato gli spalti pieni di gente che lo applaudiva e lo esaltava, con tanti bambini anche a seguito. Insomma, una dimostrazione di affetto non indifferente che sicuramente avrà fatto piacere al tennista numero uno al Mondo.