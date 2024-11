Milan-Sarri, un sogno che si avvera: il tecnico atteso a Milanello | Lo annunciano così

L’ex allenatore della Lazio è stato più volte accostato alla panchina rossonera ed ora se ne continua a parlare.

Uno degli allenatori più illustri e conosciuti, che al momento sono senza panchina e praticamente disoccupati, è sicuramente Maurizio Sarri. Il tecnico toscano arriva dall’esperienza alla Lazio, finita sicuramente non nel migliore dei modi, ma che ha portato il club biancoceleste ad un grandissimo secondo posto due stagioni fa.

Quella scorsa, invece, è stata senza ombra di dubbio un’annata negativa quella vissuta dall’ex tecnico del Napoli nella Capitale. Una squadra non rafforzata adeguatamente dalla società per competere anche in Champions League, infatti, ha cominciato a perdere molti punti in campionato, privilegiando il cammino in Europa.

Non è un caso, infatti, che la Lazio della scorsa stagione raggiunga gli ottavi di finale di Champions League, dopo un ottimo girone e addirittura una vittoria di misura contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale del torneo, ma faccia enormemente fatica in campionato, a causa di una rosa non in grado di affrontare allo stesso modo due competizioni così importanti.

Oltre all’andamento difficile in campionato, poi, lo spogliatoio è pieno di senatori, tra cui Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, che non vedono di buon occhio alcune panchine ed il tanto lavoro a cui li sottopone Mister Sarri, sempre molto esigente. Così, diventa una polveriera ed alla fine l’ex allenatore di Napoli e Juve preferisce rassegnare le dimissioni ad inizio marzo.

Sarri, il Milan resta un suo desiderio

Un gesto che gli fa sicuramente onore e che racconta anche di quanto il tecnico non volesse sentirsi prigioniero di un contratto importante che magari gli avrebbe impedito di tornare ad allenare subito. Sarri, infatti, ha una gran voglia di rimettersi in gioco, ma al momento non ha ancora trovato il progetto adatto a lui.

Sia in estate che in questi primi mesi della stagione, almeno dal punto di vista mediatico e secondo l’opinione di alcuni addetti ai lavori, sullo sfondo per Maurizio Sarri c’è sempre il Milan. I rossoneri sono una rosa importante a cui, anche se non ufficialmente e soltanto con alcune dichiarazioni particolari a margine di qualche intervista rilasciata, l’ex Chelsea ha sempre strizzato l’occhio.

Sarri, molti tifosi del Milan lo vorrebbero al posto di Fonseca

Paulo Fonseca continua ad essere in bilico anche se la vittoria di Madrid ha rafforzato la sua posizione e per ora non si può prevedere un suo esonero. L’opzione Sarri sulla panchina del Milan però deve essere sempre presa in considerazione e piacerebbe anche a tantissimi tifosi milanisti che continuano a fare il suo nome quando si parla di possibili sostituti dell’attuale allenatore.

Anche sui social quest’ipotesi continua ad essere presente. Un utente di X, per esempio, si è portato avanti, sognando addirittura una reunion tra Roberto Mancini e Maurizio Sarri, protagonisti di una lite famosa e ormai diventata storica durante un Napoli-Inter di Coppa Italia del gennaio 2016. Il primo sulla panchina della Roma, ipotesi al momento un po’ remota, ma ancora percorribile, il secondo, ovviamente, come detto, su quella del Milan.