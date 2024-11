“Sarai esonerato domani mattina”, il tecnico messo alla porta | Trattamento irrispettoso senza precedenti

L’esonero sembra imminente, l’allenatore sta per essere cacciato, una parte della curva non ci sta, ecco cosa è successo

Al momento della sosta sono diversi gli allenatori sulla graticola. Dopo l’ultimo turno di campionato sono due le panchine che sono saltate. La Roma ha rimosso dall’incarico Ivan Juric, reo di non avere dato la svolta sperata alla stagione dei giallorossi, lontani dalla zona Europa.

Anche il Lecce ha cambiato guida tecnica, con Luca Gotti che è stato sostituito da Marco Giampaolo, di ritorno dopo quattro anni e chiamato a migliorare la fase offensiva dei salentini, il peggiore attacco del campionato.

Potrebbe saltare presto anche Alessandro Nesta che sta faticando con il suo Monza, reduce da due sconfitte di fila contro Milan e Lazio, due avversari tosti che hanno sbancato la Brianza con il minimo scarto.

Ultimo in classifica per differenza reti il Venezia di Eusebio Di Francesco che non sta demeritando sul piano del gioco ma che sta pagando caro errori individuali e l’inesperienza di diversi giocatori dell’organico.

I tifosi prendono di mira l’allenatore, esonero in vista per lui?

In Premier League sta colpendo l’involuzione del Manchester City, reduce da quattro sconfitte consecutive, compreso il pesante k.o. in Champions League sul campo dello Sporting Lisbona, con quattro reti subite.

Pep Guardiola è stato sbeffeggiato dai tifosi del Brighton nell’ultimo turno del campionato inglese, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio in campo. Dietro di lui alcuni sostenitori hanno ironizzato su un suo imminente esonero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calciatori Per Sbaglio (@calciatori_per_sbaglio_)

La crisi dei Citizens continua, la posizione del mister non è più salda

Il Manchester City sta pagando caro il grave infortunio accorso al Pallone d’Oro in carica Rodri, costretto a saltare il proseguo della stagione a causa della rottura del legamento crociato. Il Liverpool ne sta approfittando, portandosi a cinque punti di vantaggio in classifica dopo undici giornate.

I Reds, che hanno cambiato allenatore ma modificato pochi tasselli della rosa, cercheranno di spodestare dal trono la squadra guidata dall’inventore del Tiki Taka che proverà a riportare serenità all’interno dello spogliatoio dopo un filotto di risultati negativi a cui il club non è abituato nella sua storia recente. La fiducia è totale e c’è tutto il tempo per recuperare e superare questo periodo no.