“Grazie, ma non servi più | Fonseca, scaricato il pupillo di Pioli: il sostituto dalla Francia

Il Milan di Gerry Cardinale scarica il pupillo di Stefano Pioli. Paulo Fonseca ha dato il suo benestare. Il giocatore saluta i rossoneri.

Settimo in classifica con 17 punti, a meno cinque da Atalanta, Fiorentina e Lazio, attualmente in zona Champions ed Europa League, il Milan di Paulo Fonseca mette nel mirino la sfida esterna di campionato contro il Cagliari di Davide Nicola in programma sabato alle ore 18.00.

Gara, quella contro la formazione sarda che arriva dopo il sofferto successo esterno conquistato sabato scorso contro il Monza di Alessandro Nesta, che i rossoneri saranno chiamati necessariamente a vincere per non perdere terreno dalle posizioni di vertice.

Con un primo posto distante attualmente otto punti, il Diavolo dovrà infatti ritrovare consapevolezza nei propri mezzi per poter aspirare a una concreta continuità di rendimento necessaria per poter competere per quello scudetto che, con 28 partite ancora da giocare, non può essere certamente già abbandonato.

Tempo per risollevarsi ce n’è in abbandonanza, serviranno però maggiori concentrazione e cattiveria agonistica per uscire da ogni campo, a partire dall’imminente sfida di sabato pomeriggio contro il Cagliari, con l’intera posta in palio. L’ultima parola spetta come sempre al campo, ma il Milan ha sicuramente tutte le carte in regola per poter credere ancora nel tricolore.

Milan, Calabria e Florenzi verso l’addio: entrambi sono in scadenza nel 2025

Centrali nei piani di Stefano Pioli, che ha salutato il Milan lo scorso maggio dopo quasi cinque anni e uno scudetto conquistato nell’annata 2021-2022, Davide Calabria e Alessandro Florenzi potrebbero dire addio al club rossonero al termine della stagione 2024-2025.

Entrambi col contratto in scadenza il 30 giugno 2025, i due terzini destri del Diavolo non dovrebbero infatti rientrare nei piani futuri della società: l’ormai ex capitano per motivi puramente tecnici, l’ex Roma e Paris Saint Germain, tra l’altro fermo ai box per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, invece, per motivi dovuti all’età non più giovanissima.

Milan, occhi su Vanderson del Monaco: il terzino destro brasiliano piace anche al Napoli

Con Calabria e Florenzi giunti, come detto, ai titoli di coda della lora esperienza all’ombra della Madonnina, il Milan del patron, Gerry Cardinale, ha inizato a guardarsi intorno alla ricerca di rinforzi per la fascia destra da mettere a disposizione di Paulo Fonseca.

Una zona del campo, la corsia destra rossonera, per la quale piace il brasiliano Vanderson del Monaco che, intervistato recentemente dalla Gazzetta dello Sport, si è detto felice dell’interesse del Diavolo e ben disposto a un possibile approdo in Serie A. Sul terzino destro ex Gremio avrebbe quindi puntato i fari anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis il quale però, almeno per ora, sembra partire in svantaggio rispetto ai meneghini.