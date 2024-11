“Grazie e addio”: ribaltone in panchina | La società perde credibilità

Una notizia è apparsa nelle ultime ore e fa riferimento ad una squadra in difficoltà ed alla propria panchina.

La terza sosta per le Nazionali della stagione ha portato, come era prevedibile ormai da tempo, ad altri due ribaltoni sulle panchine della nostra Serie A. Sono tre, quindi, al momento, gli esoneri nel nostro campionato in questi primi mesi di stagione.

Dopo quello deciso intorno alla metà di settembre che ha visto Ivan Juric succedere a Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, sono ancora a tinte giallorosse gli altri due avvicendamenti in panchina della massima serie nostrana.

Da una parte il secondo esonero stagionale a Roma, sponda giallorossa, dall’altra quello che arriva nel Salento e vede Marco Giampaolo succedere a Luca Gotti che, a sua volta, aveva sostituito Roberto D’Aversa, ora allenatore dell’Empoli, a marzo scorso sulla panchina del Lecce.

I tifosi della Roma, invece, dopo essere stati sul piede di guerra per l’esonero di Mourinho nello scorso gennaio e quello di De Rossi, arrivato soltanto un paio di mesi fa, possono sorridere perché, almeno questa volta, i Friedkin, proprietari della società giallorossa, hanno deciso di ascoltare il popolo e richiamare un vecchio cuore romanista.

Roma, Ranieri torna sulla panchina giallorossa

Al posto di Ivan Juric, infatti, per la terza volta in carriera, a sedersi sulla panchina della Roma, sarà di nuovo Claudio Ranieri che ha accettato di rimettersi in corsa nonostante alla fine della scorsa stagione aveva annunciato l’addio al calcio dopo aver salvato il Cagliari e aver compiuto l’ennesimo miracolo della sua carriera.

La Roma, però, per Ranieri non sarà mai una questione di soldi o lavoro, ma sarà sempre una questione di cuore e sarebbe stata l’unica società a cui avrebbe potuto dire di sì. L’ex allenatore di Leicester e Juventus dovrebbe traghettare la squadra in questa stagione fino alla fine e poi entrare definitivamente in società.

Roma, Allegri contattato prima di Ranieri

Secondo l’influencer e opinionista calcistico molto conosciuto sui social Damiano Er Faina, però, la Roma avrebbe contattato Massimiliano Allegri, prima di rivolgersi a Ranieri, offrendogli la panchina giallorossa. L’ex allenatore della Juve sarebbe stato chiamato dai Friedkin, ma avrebbe ringraziato e rifiutato la proposta.

Questo almeno quanto scrive Er Faina sul suo profilo X attraverso un tweet pubblicato questa mattina quando ancora non era arrivata l’ufficialità di Claudio Ranieri come nuovo, anche se già per la terza volta in carriera, allenatore della Roma.