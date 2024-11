L’Italia calcistica in lacrime: il lutto è straziante | Stroncato da un malore improvviso

Ancora un calciatore che ci ha lasciati per un problema improvviso e l’ennesimo lutto nel mondo del pallone.

Sono tanti i lutti che negli ultimi anni, ma anche negli ultimi mesi, hanno scosso il mondo del calcio ed hanno portato via dei campioni indimenticabili, amati da tutto il Mondo e da tantissimi appassionati dello sport più seguito in assoluto.

Anche se sono passati ormai più di quattro anni, ovviamente, non si può certamente dimenticare la morte di Diego Armando Maradona che se ne è andato, il 25 novembre 2020, a causa di una crisi cardio-respiratoria, ma in circostanze ancora tutte da chiarire e su cui si sta ancora indagando per scoprire la verità.

Meno di un mese dopo, poi, ci ha lasciati anche Paolo Rossi, indimenticato e indimenticabile campione dell’Italia che trionfò in Spagna nel 1982. L’ex Pallone d’Oro e capocannoniere di quell’edizione del torneo iridato, si arrese ad una lunga malattia.

Stesso motivo, purtroppo, per cui negli ultimi mesi e/o anni sono morti anche i vari Gigi Riva, Sinisa Mihajlovic, Sven Goran Eriksson e Gianluca Vialli, grandissimi allenatori o ex campioni del nostro calcio, che continuano ad essere rimpianti da tantissimi, perché hanno sempre rappresentato modelli positivi per tutti.

Morti nel mondo del calcio, Totò Schillaci l’ultimo ad andarsene

L’ultimo grande campione, amato da tutta Italia, a lasciarci, è stato Salvatore Schillaci, per tutti Totò. Anche il capocannoniere del Mondiale 1990, quello delle Notti Magiche italiane, è deceduto perché ha perso la battaglia contro un male incurabile ed ha lasciato un grande vuoto dentro tutti quelli che gli hanno voluto bene.

Nelle ultime ore è arrivata un’altra notizia che vede la morte di un calciatore, conosciuto soprattutto in Piemonte perché è lì che ha dedicato la sua vita per il calcio, anche se soltanto quello dilettantistico e della Regione piemontese.

Lutto nel mondo del calcio, muore a soli 43 anni

A seguito di un malore improvviso, infatti, lo scorso lunedì 11 novembre, a soli 43 anni, è morto Piero Cerrato, ex difensore del calcio dilettantistico piemontese che lascia la moglie Eleonora e le tre giovanissime figlie, Gaia, Agata e Amelia. L’uomo gestiva la sala scommesse GoldBet ad Avigliana, paese in cui viveva.

Cerrato, durante la sua carriera, aveva militato in Prima Categoria e Promozione, fino alla stagione 2022-2023, collezionando centinaia di presenza con le maglie di Atletico Torino, Nizza Millefonti, Vianney, Nichelino, Chisola, Santa Rita, Chianocco e Mirafiori.