Maignan saluta il Milan: distanza sul rinnovo | Ultimo incontro decisivo

Il portierone francese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club rossonero e i tempi stringono.

I tifosi del Milan hanno imparato ad amarlo fin da subito soprattutto perché è arrivato dopo il tradimento, o almeno così è stato percepito da tantissimi milanisti, di Gianluigi Donnarumma. Così, quando nell’estate 2021 il portiere della Nazionale firma con il Paris Saint Germain, dopo non essersi svincolato dai rossoneri, le speranze sono riposte su Mike Maignan.

Il portiere francese non è molto conosciuto, ma ha appena vinto uno Scudetto con il Lille da protagonista ed il club rossonero, grazie ad una trattativa portata avanti da Paolo Maldini e Ricky Massara, lo acquista per soli 12 milioni di euro. Mike Maignan dimostra subito di essere fortissimo. Abilissimo tra i pali, ma anche con i piedi ad impostare l’azione e nelle uscite in aerea di rigore.

Mike entra subito nei cuori dei tifosi rossoneri che non ci mettono nulla a dimenticare Donnarumma. A fine stagione sarà Scudetto e Maignan sarà eletto il miglior portiere della Serie A. Le sue parate e i suoi miracoli, però, lo mettono addirittura tra i portieri più forti in circolazione.

Nelle stagioni successive ha un po’ di problemi, soprattutto con gli infortuni e questo gli impedisce di replicare la straordinaria prima annata con la maglia rossonera. Maignan, però, ha un istinto tra i pali micidiale e, seppur con alti e bassi, resta un portiere capace di parate sensazionali e di dare sicurezza ad un intero reparto che continua a balbettare.

Maignan, si discute il rinnovo con il Milan

In questa stagione, poi, nonostante le difficoltà difensive del Milan, Maignan sembra essere tornato ai livelli della sua prima stagione in rossonero ed è sicuramente uno dei migliori dell’intera rosa milanista. C’è soltanto un problema, però. Così come per il suo connazionale Theo Hernandez, infatti, il suo contratto scade nel giugno 2026.

L’estremo difensore francese, quindi, se non dovesse firmare il rinnovo nei prossimi mesi, potrebbe arrivare in estate ad un solo anno dalla scadenza naturale del contratto e, quindi, in quel caso il Milan sarebbe costretto a cederlo, seppur ad una cifra inferiore rispetto al suo reale valore, per non perderlo poi a zero nell’estate 2026.

Maignan-Milan, la distanza che spaventa i tifosi

Le parti, però, continuano a dialogare ed al momento la distanza appare assai minima. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Casa Milan, infatti, la richiesta dell’entourage di Maignan si aggira intorno ai 6 milioni di euro, mentre la dirigenza rossonera è ferma alla proposta di 5 milioni più bonus.

Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un ulteriore incontro tra le parti per cercare di assottigliare ancora di più le distanze. Un vertice che potrebbe essere decisivo, ma la paura che non si arrivi ad un accordo definitivo continua ad esserci e i tifosi del Milan non vogliono perdere un altro portiere a cui sono affezionati a zero euro.