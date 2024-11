La rinascita del bomber stuzzica la Juve | Motta, riportata a casa la rivelazione del campionato: subito titolare

Thiago Motta riporta a casa la rivelazione del campionato. La Juventus punta sulla rinascita del bomber. In campo fin da subito.

Reduce dalla bella e convicente vittoria conquistata sabato sera nel Derby della Mole contro il Torino di Paolo Vanoli, la Juventus di Thiago Motta ha ripreso a lavorare a ranghi ridotti sui campi della Continassa in vista del sentitissimo match esterno di sabato 23 novembre contro il Milan di Paulo Fonseca (fischio d’inizio fissato alle 18.00).

Appuntamento, quello dello Stadio Giuseppe Meazza contro la formazione rossonera, al quale i bianconeri arriveranno con una mini striscia di due vittorie consecutive ottenute nelle ultime due gare di campionato disputate e con il chiaro intento di restare quanto più vicino possibile al primo posto del Napoli distante, ora come ora, appena due punti.

Seppur sesta in classifica con 24 punti, la Vecchia Signora è infatti vicinissima alla vetta della classifica la quale, Inter permettendo (sabato 23 alle 15.00 i nerazzurri saranno ospiti dell’Hellas Verona), potrebbe essere occupata per qualche ora in caso di affermazione sul prato di San Siro.

Affermazione che, qualora arrivasse davvero, permetterebbe ai piemontesi non solo di tenere a distanza proprio il Diavolo, attualmente settimo a meno sei, ma anche di guadagnare fiducia in vista della delicata trasferta di Champions League contro l’Aston Villa di Unai Emery in programma mercoledì 27 novembre alle ore 21.00.

Zirkzee, da stella della Serie A a rivelazione negativa della Premier League

Stella indiscussa del Bologna di Thiago Motta, capace di conquistare la qualificazione in Champions League grazie al quinto posto ottenuto nel campionato di Serie A 2023-2024, Joshua Zirkzee ha completamente deluso le aspettative nei suoi primi mesi in Premier League con la maglia del Manchester United.

Quello che sarebbe dovuto essere l’ambiente giusto in cui confermare e migliorare quanto di buono fatto nel capoluogo emiliano, si è rivelato invece un vero e proprio inferno per il talentuoso attaccante olandese che, pagato ben 42,5 milioni di euro dai Red Devils, ha fin qui realizzato appena un gol e due assist in 17 partite disputate complessivamente sulla sponda rossa di Manchester. Uno score decisamente insufficiente, questo, che fa indubbiamente di Zirkzee la rivelazione negativa di questi primi mesi di Premier League.

Motta chiama Zirkzee: la rinascita dell’olandese può realizzarsi alla Juventus

All’apertura ufficiale della sessione invernale di trattative manca ancora qualche settimana, ma molte squadre di Serie A hanno iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi elementi da mettere a disposizione dei propri allenatori per la seconda parte di stagione. Molte squadre, tra cui la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, la quale, stando a quanto rivelato recentemente da Tuttosport, avrebbe messo gli occhi sull’ex Bologna, Joshua Zirkzee.

Finito ai margini del Manchester United, che lo ha acquistato con grandi aspettative dai felsinei la scorsa estate, l’attaccante olandese sarebbe infatti il principale obiettivo della Vecchia Signora per rinforzare il proprio reparto avanzato. La società piemontese ha già fatto capire di essere disposta a concedere al classe 2001 la possibilità di rinascere agli ordini del suo ex allenatore che, pronto a riaccoglierlo a braccia aperte, dovrebbe affidargli il ruolo di vice Vlahovic col quale potrebbe anche formare una grande coppia d’attacco. Al mercato di gennaio manca, come detto, ancora un po’, ma la Vecchia Signora sembra avere le idee ben chiare. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente.