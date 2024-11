Tegola Roma, altro ko in attacco: stagione a rischio | È uscito dal campo in lacrime

La squadra giallorossa deve fare i conti con l’ennesimo problema di questo inizio di stagione. Infortunio per un attaccante.

Nel pomeriggio di venerdì 15 novembre si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Claudio Ranieri, terzo allenatore della stagione della Roma, ma soprattutto uno degli uomini più amati nella Capitale, sponda giallorossa.

Ancora una volta, infatti, l’ex tecnico del Leicester, ha dimostrato tutto il suo amore verso il club giallorosso, squadra per cui ha sempre fatto il tifo, ed è tornato ad allenare la Roma nel momento di estremo bisogno, così come avvenne nel marzo 2019 quando prese il posto di Eusebio Di Francesco.

Spetterà a Ranieri, ora, risollevare la Roma da un inizio di stagione terrificante, sotto tutti i punti di vista. Non ultimo sicuramente quello dei risultati che in questi primi mesi non sono arrivati né in campionato, né tantomeno in Europa League. I due tornei, però, sono ancora lunghi e l’ex allenatore del Cagliari ha tutto il tempo per ottenere risultati soddisfacenti.

Ranieri ha parlato, durante la sua prima conferenza stampa di quest’ennesima esperienza giallorossa, di Paulo Dybala e di come con lui l’argentino, se sta bene, giocherà sempre e comunque. Questo potrebbe ridare smalto ad un abulico attacco giallorosso che non riesce ad incidere ed essere decisivo.

Roma, la cura Ranieri per sfruttare al meglio Dovbyk

Spera di poter usufruire della cura Claudio Ranieri e delle giocate di Paulo Dybala anche Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, elemento più pagato (40 milioni di euro) del mercato estivo giallorosso, ha fin qui realizzato sei gol in stagione ed è il miglior realizzatore della squadra, ma non ha convinto a pieno soprattutto in termini di concretezza e mobilità.

Le qualità, però, si intravedono tutte e a sprazzi Artem le ha anche mostrate. D’altronde, dopo essere stato il capocannoniere della scorsa Liga, Dovbyk può e deve fare bene anche in Italia ed un gioco più armonioso, offensivo, con compagni di squadra che riescano a servirlo meglio, può soltanto fargli bene.

Roma, c’è lesione per Shomurodov

Dagli impegni delle Nazionali, invece, è arrivata una cattiva notizia da un altro attaccante romanista, quello che in questi primi mesi di stagione è stato a tutti gli effetti la prima alternativa a Dovbyk. Parliamo di Eldor Shomurodov che si è fatto male dopo appena 7′ nell’ultimo impegno con la rappresentativa dell’Uzbekistan.

La punta si è poi sottoposto ai primi esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Shomurodov è ora atteso a Roma per essere rivalutato dallo staff medico giallorosso con nuovi controlli, ma difficilmente sarà a disposizione di Ranieri nelle prossime settimane.