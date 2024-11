Perdite per milioni di euro: Francesco Totti non ha più nulla | Costretto a vendere tutto

L’ex campione della Roma e della Nazionale italiana sta attraversando un periodo non facilissimo della sua vita.

“Adesso ho paura, concedetemi un po’ di paura”. Furono queste alcune delle parole che Francesco Totti, uno dei più grandi calciatori italiani di ogni epoca e bandiera della Roma, pronunciò il giorno del suo addio al calcio, a fine maggio 2017, davanti ad un’Olimpico stracolmo in ogni ordine di posto e disperato per l’addio dell’idolo di sempre.

Totti aveva le lacrime agli occhi e non riusciva davvero ad immaginare una vita senza il calcio che lo aveva visto protagonista per quasi 25 anni di grandissima carriera. Lacrime che scendevano sicuramente per la commozione del momento, ma anche per una sincera e naturale paura.

Paura di quello che la vita senza il calcio gli avrebbe riservato. E, nonostante ovviamente parliamo di uno dei personaggi più amati e fortunati al Mondo e di un privilegiato, le cose da quel maggio 2017 in poi, non sono andate benissimo per l’ex Pupone. Dai due anni all’interno della società giallorossa con un ruolo marginale, dal quale poi è stato lo stesso Totti a dimettersi, al divorzio con la moglie Ilary.

Quest’ultimo ha portato ad una querelle legale e mediatica di cui si è sentito parlare ovunque e che certo non ha fatto bene alle casse e alle finanze dell’ex campione giallorosso. Al netto di una serie Tv, un documentario e tante pubblicità in cui viene chiamato come testimonial, Totti ha dovuto far fronte a tanti investimenti, quasi tutti fallimentari.

Totti e tutti gli investimenti fallimentari

Negli anni scorsi ha perso 967 mila euro con la sua Immobiliare Vetulonia, 33 mila con la Immobiliare Ten, e 17.618 euro con la It scouting srl che doveva scoprire nuovi talenti del mondo del calcio e avviarlo ad una carriera da procuratore. Perdita più limitata, 3.392 euro, invece, con la Tz service fondata con Alessandro Zaffarani per gestire campi da padel.

Insomma, una serie di investimenti non proprio lucidissimi e fortunatissimi per Francesco Totti che, ad inizio estate, ha venduto, ad una finanziaria israeliana, per poco meno di 5 milioni di euro, l’intero capitale di un’altra sua immobiliare di proprietà, la Immobiliare Dieci srl.

Totti, una cessione conveniente

Ad acquistarla è stata una nuova società di diritto israeliano costituita la scorsa primavera, la B.A.R. assets and Hotels in Rome ltd, rappresentata nella transazione da Avi Zak e da Pascal Oren. L’acquirente appartiene al gruppo White City Buildings Holdings ltd con sede in Tel Aviv, specializzato nella costruzione e ristrutturazione di hotel e zone residenziali in Israele come in Europa.

L’Immobiliare Dieci di Totti, gestita in questi anni dal fratello del calciatore, Riccardo, non ha immobili di proprietà, ma è titolare di due contratti di leasing immobiliari con una banca in base ai quali ha diritto a riscattare due immobili nella capitale. La società era in perdita di oltre un milione ed alla fine la vendita è stato un’affare per Francesco.