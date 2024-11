Annunciato ufficialmente il ritiro: la decisione nella notte | Non poteva andare avanti così

L’atleta ha annunciato il ritiro, la sua decisione risente di quanto è successo alle ultime Olimpiadi di Parigi

Un’atleta si è ritirata nelle ultime ore. Ricercatrice e docente universitaria di 37 anni, non è riuscita a entrare nel tabellone in nessuna delle gare disputate ai Giochi Olimpici di Parigi ma la sua prova è diventata virale su Internet, con meme e derisioni e con diversi che si sono chiesti come sia possibile che si sia qualificata.

Allo stesso tempo l’attenzione che si è concentrata su di lei ha aperto un dibattito sul valore dello sport che pratica e se sia giusto o meno includerlo tra le discipline olimpiche, dato che nella Capitale francese si trattava di un debutto assoluto.

L’atleta ha dichiarato di avere ricevuto un’ondata di insulti e di messaggi violenti che non si aspettava e di essere stata oggetto di una petizione online che la accusava di aver manipolato la procedura per guadagnarsi un posto ai giochi, con ben 50 mila firme raccolte.

Una reazione che non si aspettava e che l’ha gettata nello sconforto, al punto da prendere la drastica decisione di ritirarsi, continuando ad esercitare la sua passione in forma privata.

Un ritiro dettato dalle pesanti critiche giunte dopo le Olimpiadi di Parigi

Lei è la breakdancer australian Rachael Gunn, nota come Raygun, diventata celebre per l’esibizione alle Olimpiadi parigine, con mosse particolari come un salto simile a quello di un canguro.

In mezzo alle critiche, sono arrivati anche messaggi come questi: ‘Mi hai ispirato a uscire e a fare qualcosa che ero troppo timido per fare’. Hai portato gioia, hai portato risate. Siamo così orgogliosi di te’”, ha detto in un’intervista alla radio di Sydney.

Non gareggerà più, l’atleta continuerà a ballare solo nel suo salotto di casa

Lei ha mostrato anche una certa ironia nel raccontare la sua decisione di non gareggiare più: “Voglio dire, ballo ancora e pratico ancora la breaking. Ma tipo che lo faccio nel mio salotto con il mio partner!”. A Los Angeles 2028 la disciplina non è prevista, ma anche se lo fosse lei ha escluso di volerci partecipare.

Un episodio che, allo stesso tempo, rende evidente quanto i giudizi degli altri, incentivati dai social, possano provocare dei dispiaceri difficili da gestire e accettare. Da lodare è la capacità di avere saputo passare oltre le critiche pesanti ricevute.