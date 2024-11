Non ce lo faremo scappare | Ibra, assalto all’enfant prodige della Serie A: in rossonero al posto di un titolarissimo

Ibra incantato dal talento del giocatore. Il Milan ha messo gli occhi sulla rivelazione della Serie A. Prende il posto di un titolarissimo.

Reduce da una mini striscia di tre risultati utili consecutivi fatta di due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare giocate tra campionato e Champions League, il Milan di Paulo Fonseca continua ad allenarsi in vista del sentitissimo incontro con la Juventus in programma al Meazza il prossimo 23 novembre alle 18.00.

Un appuntamento, quello contro i bianconeri di Thiago Motta valevole per la 13esima giornata di Serie A, che i rossoneri proveranno chiaramente a portare a casa non solo per alimentare la propria serie di risultati positivi poc’anzi menzionata, ma anche per avvicinarsi proprio alla Vecchia Signora il cui sesto posto dista attualmente ben sei punti.

Distanza, questa, sicuramente non trascurabile, che Leao e compagni sarano chiamati a colmare quanto prima per non rischiare di dire addio già prima del nuovo anno al sogno di mettere in bacheca quello che sarebbe il 20esimo scudetto della storia milanista.

Dopo il complicato impegno contro i piemontesi, il Diavolo affronterà in fila Slovan Bratislava in Champions League, Empoli in campionato e Sassuolo in Coppa Italia in tre sfide che, sulla carta decisamente abbordabili, potrebbero garantire un’importante iniezione di fiducia, necessaria per essere nuovamente protagonista tanto in Italia quanto in Europa.

Milan, Tomori non è incedibile: l’inglese può partire con la giusta offerta

Centrale nei piani di Paulo Fonseca, che lo ha schierato in 12 delle 15 partite stagionali disputate fin qui dal Milan, Fikayo Tomori potrebbe clamorosamente lasciare la società rossonera al termine della stagione a distanza di quattro anni dal suo arrivo all’ombra della Madonnina.

Nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, il difensore inglese potrebbe infatti partire in caso di offerta vantaggiosa per le finanze del club. Al momento nessuna squadra si è ancora presentata ufficialmente in Via Aldo Rossi per prendere informazioni sull’ex Chelsea, ma le possibilità che ciò accada nei prossimi mesi sono molto alte. Vedremo quindi cosa accadrà da qui alla fine del campionato.

Milan, piace il giovane Comuzzo della Fiorentina

Messa già in preventivo la possibilità che Tomori lasci Milano al termine del campionato, il Milan di Gerry Cardinale ha iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di un valido elemento che possa eventualmente prendere il suo posto. Un posto, quello del classe ’97 inglese, che, stando a quanto riportato da più fonti in queste ore, potrebbe essere riempito dal giovanissimo Pietro Comuzzo della Fiorentina. Profilo, quello del classe 2005 viola, balzato agli onori della cronaca grazie alle ottime prestazioni sfoderate agli ordini di Raffaele Palladino in questo primo scorcio di stagione.

Schierato titolare in dieci delle 12 partite di campionato giocate finora, il numero 15 gigliato potrebbe essere il perfetto elemento sul quale il Diavolo potrebbe puntare la prossima stagione. Commisso, ora come ora, considera incedibile il suo gioiello il quale, però, potrebbe salutare quasi sicuramente Firenze qualora Cardinale dovesse davvero mettere sul piatto un’offerta pari o superiore a 25 milioni di euro. Al momento è ovviamente presto per parlare di trattative, ma nel calcio, si sa, tutto può concretizzarsi da un momento all’altro. Non ci resta quindi che aspettare la fine della stagione per saperne di più.