“È stato dichiarato colpevole”: batosta Sinner | Tifosi in rivolta

Continua a far parlare il caso doping che nel 2024 ha coinvolto il tennista numero uno al Mondo. I tifosi sono dalla sua parte.

Il 2024 è stato senza ombra di dubbio l’anno più bello della storia per il tennis italiano. Per la prima volta in assoluto, infatti, un tennista azzurro ha vinto due titoli del grande Slam, gli Australian e gli Us Open e, allo stesso tempo, non era mai successo, in epoca Slam, appunto, che un nostro tennista salisse al numero uno del Ranking Atp.

Tutte imprese che, invece, sono state centrate dal nostro Jannik Sinner che, dopo un paio di anno di apprendistato dove già aveva fatto vedere a tutto il Mondo le sue enormi potenzialità, è definitivamente sbocciato, sbaragliando letteralmente la concorrenza.

Eppure, questo 2024, non è stato tutto rose e fiori per il tennista altoatesino. Un paio di infortuni lo hanno costretto a saltare qualche torneo di troppo e a star fuori per qualche mese, soprattutto in primavera, mentre, un altro ancora, gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Parigi, tra luglio ed agosto, scatenando le polemiche degli odiatori seriali.

Questi ultimi, poi, si sono scatenati contro Sinner anche per via della vicenda legata al doping. Un caso ancora aperto e che fa ancora discutere. Lo scorso marzo, infatti, Jannik era risultato positivo, con l’accusa di aver assunto clostebol, uno steroide anabolizzante vietato dalle norme antidoping. Un’indagine indipendente dell’ITIA (l’International Tennis Integrity Agency), poi, lo aveva scagionato per “assunzione inconsapevole”.

Sinner, il ricorso della WADA

Vista la responsabilità oggettiva presente nelle norme, però, Sinner perse dei punti ottenuti durante il torneo di Indian Wells (400 in totale) dato che, secondo le regole, è responsabile anche degli errori commessi dal suo team. La sentenza di assoluzione, però, era ancora appellabile.

La WADA (agenzia mondiale antidoping), a settembre, annunciò di aver fatto appello al TAS di Losanna dopo l’assoluzione di Sinner per il caso Clostebol, chiesto uno stop di uno-due anni di squalifica. In precedenza, come detto, l’ITIA lo aveva prosciolto dalle accuse.

Sinner, gran parte dei tifosi sono dalla sua parte

Un rischio, quindi, pende ancora sul capo dell’asso altoatesino, ma al momento pare assai difficile che Jannik possa essere fermato e squalificato. Inoltre, fino a prova contraria, Jannik è stato dichiarato innocente e questa sentenza viene usata dai suoi tanti tifosi in giro per il Mondo per difenderlo dai detrattori.

Sono stati tanti questi ultimi, anche tra i suoi colleghi o ex campioni tennisti, ma sicuramente, sia tra i social che nella critica, sono molti di più quelli che difendono a spada tratta Jannik, che lo amano e lo seguono in giro per il Mondo, facendogli sentire tutto il supporto e la vicinanza possibile.