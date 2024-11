È sempre rotto, inutile tenerlo | Giuntoli, l’affare si è rivelato un buco nell’acqua: rispedito subito a casa

Il giocatore è sempre infortunato, non si può contare su di lui. Giuntoli fa il punto della situazione: l’affare si è rivelato un fallimento.

Messi in archivio gli impegni di Nations League dell’Italia di Luciano Spalletti, l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio italiani torna sul campionato di Serie A che nel penultimo fine settimana di novembre torna in scena con la 13esima giornata della stagione 2024-2025.

Una 13esima giornata, che inizierà alle 15.00 di sabato 23 con l’anticipo che vedrà affrontarsi Hellas Verona e Inter, in cui spicca senza alcun’ombra di dubbio la sfida in programma sempre sabato, ma al Giuseppe Meazza alle 18.00, tra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta.

Sfida, quella dell’impianto meneghino, che vedrà affrontarsi due delle formazioni che maggiormente si sono rinforzate durante la sessione estiva di calciomercato, con in particolare i bianconei i quali, dopo il terzo posto dell’annata scorsa, hanno portato a Torino ben nove nuovi giocatori.

Nove giocatori, rispondenti ai nomi di Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Cabal, Nico Gonzalez, Conceicao, Di Gregorio, Kalulu e Adzic, che diventanto undici considerando le promozioni in prima squadra di Rouhi, Mbangula e Savona. Tutto ciò non dimenticando, ovviamente, l’approdo all’ombra della Mole di Thiago Motta in veste di nuovo allenatore della Vecchia Signora.

Juventus, che fine ha fatto Nico Gonzalez? L’argentino non gioca dal 2 ottobre

Prelevato in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina lo scorso 25 agosto e considerato fin dal suo arrivo a Torino uno degli acquisti più importanti dell’estate bianconera, Nico Gonzalez ha fatto perdere completamente le sue tracce in casa Juventus. Ancora fermo ai box a causa della lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra rimediata lo scorso 2 ottobre durante la trasferta di Champions contro il Lipsia, l’argentino si sta purtroppo rivelando, almeno considerando i suoi primi tre mesi a Torino, un vero e proprio buco nell’acqua per la Vecchia Signora.

Un gol e un assist in appena sei partite giocate complessivamente sono infatti il magro bottino di un giocatore che, dopo aver saltato già otto partite, non dovrebbe prendere parte nemmeno all’imminente match esterno contro il Milan in programma sabato 23 novembre. Il rientro tra i convocati di Thiago Motta potrebbe concretizzarsi in occasione della trasferta europea contro l’Aston Villa di mercoledì 27, anche se è ancora presto per dirlo.

Il Liverpool scarica Chiesa: Slot rispedisce l’ex Juventus in Serie A

Legatosi al Liverpool lo scorso 29 agosto dopo infiniti tira e molla con la Juventus che alla fine ha deciso di privarsene, Federico Chiesa pare, anche alla luce dei ripetuti guai fisici, non essere tenuto in considerazione dal neo tecnico dei Reds, Arne Slot. Sedutosi sulla panchina di Anfield lo scorso 20 maggio, l’ex tecnico del Feyenoord ha infatti più volte spiegato come sia complicato per lui, e quindi anche per la squadra, fare affidamento su un giocatore la cui ininterrotta indisponibilità lo rende completamente inutile alla causa.

In campo in appena tre occasioni tra Premier League, Champions League ed Efl Cup, per un totale di soli 78 minuti giocati, il classe ’97 nato a Genova potrebbe essere rispedito in Serie A già a gennaio. Su di lui avrebbe messo gli occhi l’Inter di Beppe Marotta che, in continuo contatto con l’entourage del giocatore stando a quanto riferito nei giorni scorsi sul suo canale You Tube dal giornalista Gian Luca Rossi, sta valutando la fattibilità di un affare che, condizioni fisiche di Chiesa permettendo, rinforzerebbe e non poco il reparto avanzato nerazzurro. All’apertura della sessione invernale di calciomercato mancano poche settimane, pertanto a breve dovremmo saperne di più.